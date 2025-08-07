Hà Nội lắp "mắt thần" giám sát các điểm đen rác thải

Công điện ngày 6/8 nhằm tăng cường công tác giữ gìn trật tự đô thị, đảm bảo vệ sinh môi trường trên địa bàn thành phố trong thời gian tới.

Sở Nông nghiệp và Môi trường được giao xây dựng kế hoạch vận hành linh hoạt, hiệu quả các khu xử lý rác tập trung (Nam Sơn, Xuân Sơn), tạo thuận lợi cho xe vận chuyển rác vào các nhà máy đốt rác phát điện nhằm giảm khối lượng rác thải xử lý bằng hình thức chôn lấp, không để tồn đọng, ùn ứ.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh tham gia dọn vệ sinh sau lễ ra quân tổng vệ sinh môi trường trên 126 xã, phường hôm 2/8 (Ảnh: Linh Phạm).

Chủ tịch Hà Nội giao sở này tiếp tục tham mưu đổi mới trang thiết bị, phương tiện phục vụ công tác vệ sinh môi trường và đầu tư máy móc, trang thiết bị hiện đại, ứng dụng công nghệ mới trong thu gom, vận chuyển rác thải.

Đồng thời, tăng cường đầu tư công nghệ quản lý, lắp đặt hệ thống camera giám sát tại các khu vực "điểm đen" về rác thải và xây dựng nền tảng dữ liệu số hóa phục vụ công tác quản lý, điều hành vệ sinh môi trường đô thị hiệu quả, minh bạch, theo yêu cầu của Chủ tịch Hà Nội.

Ông Thanh chỉ đạo tăng cường duy trì vệ sinh, tưới rửa mặt đường tại các tuyến trọng điểm, khu vực trung tâm, các tuyến đường có nguy cơ ô nhiễm do lưu lượng phương tiện giao thông lớn.

Các cơ quan, đơn vị liên quan được yêu cầu tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm quy định về vệ sinh môi trường, nhất là tại các khu vực công cộng, các "điểm đen" về rác thải, chợ dân sinh, công trình xây dựng, tuyến đường trọng điểm…

Sở Xây dựng Hà Nội được giao tập trung xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trật tự đô thị như lấn chiếm lòng đường, vỉa hè để tập kết vật liệu xây dựng, phế thải xây dựng. Tổ chức kiểm tra các công trình xây dựng, kịp thời chấn chỉnh các vi phạm về trật tự xây dựng, vệ sinh công trình.

Sở này cũng được yêu cầu xử lý nghiêm các phương tiện vận tải chở vật liệu xây dựng, phế thải xây dựng không che chắn làm rơi vãi trong quá trình vận chuyển, các phương tiện, thiết bị ra vào công trường làm phát sinh bùn đất, bụi bẩn ra đường phố.

Chủ tịch Hà Nội yêu cầu Thanh tra thành phố chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan tăng cường thanh tra, kiểm tra chuyên đề việc chấp hành quy định về bảo đảm vệ sinh môi trường trong quá trình thi công, vận chuyển vật liệu, phế thải xây dựng.

Công an TP Hà Nội được giao phối hợp với các sở tăng cường tuần tra, kiểm soát, bố trí các điểm chốt kiểm tra phương tiện giao thông gây ô nhiễm môi trường, bụi bẩn đường phố để kịp thời xử lý theo quy định...