Tim Cook tặng Tổng thống Donald Trump món quà đặc biệt kèm lời hứa gì?

Tại đây, CEO Tim Cook đã cam kết sẽ đầu tư 100 tỷ USD cho các công ty sản xuất linh kiện và nhà cung cấp tại Mỹ trong vòng 4 năm tới. Đồng thời, ông đã tặng cho Tổng thống Donald Trump một món quà đặc biệt.

Apple cho biết khoản đầu tư của họ sẽ khuyến khích các công ty nước ngoài mua nhiều linh kiện được sản xuất tại Mỹ. Trước đó vào tháng 2, Apple cũng cam kết đầu tư vào Mỹ 500 tỷ USD trong vòng 4 năm tới để khai thác đất hiếm và đầu tư xây dựng các máy chủ AI tại Mỹ.

“Đây là khoản đầu tư lớn nhất mà Apple từng thực hiện tại Mỹ và bất kỳ nơi nào khác”, Tổng thống Trump tuyên bố. “Như các bạn biết, Apple đã đầu tư vào một số quốc gia khác, tôi sẽ không nói là những quốc gia nào, nhưng giờ đây họ đang trở về quê nhà”.

Món quà đặc biệt được CEO Tim Cook tặng cho ông Trump, phía trên có dòng chữ “Sản xuất tại Mỹ” (Ảnh: CNBC).

Tổng thống Trump cho biết ông kỳ vọng các nhà máy mới tại Mỹ sẽ được xây dựng dựa trên các chính sách của ông.

Tại buổi làm việc với Tổng thống Trump, CEO Tim Cook cho biết Apple đã tạo ra một dự án có tên gọi “Chương trình Sản xuất tại Mỹ”, trong đó công ty sẽ đầu tư 2,5 tỷ USD để tài trợ cho một dự án mở rộng nhà máy sản xuất kính cường lực của Corning tại bang Kentucky.

Tất cả mặt kính màn hình của iPhone và Apple Watch trong tương lai sẽ sử dụng kính cường lực do nhà máy này sản xuất.

Tại Nhà Trắng, Tim Cook cũng đã tặng cho Tổng thống Trump một món quà lưu niệm đặc biệt, được làm từ kính cường lực Corning, với chân đế là vàng 24K, như một động thái khẳng định Apple đầu tư vào nhà máy sản xuất kính Corning tại Mỹ.

CEO Tim Cook tặng món quà đặc biệt cho Tổng thống Donald Trump (Video: X).

Ngoài ra, Apple cũng cho biết đã ký một thỏa thuận cung ứng nhiều năm với công ty Coherent của Mỹ để sản xuất cảm biến laser cho hệ thống nhận diện gương mặt trên iPhone.

Apple cũng sẽ đầu tư cho GlobalFoundries, một công ty sản xuất chip thế hệ cũ có nhà máy tại bang Utah và Texas, để sản xuất chip sạc không dây cho sản phẩm của Apple.

Theo Apple, các nhà máy sản xuất và chuỗi cung ứng tại Mỹ sẽ cung cấp hơn 19 tỷ linh kiện khác nhau cho các sản phẩm của Apple, bao gồm các loại chip của Texas Instruments, chip được sản xuất tại nhà máy của TSMC ở bang Arizona và nhiều linh kiện khác.

“Tổng thống Trump đã có một lời khen ngợi về những điều chúng tôi đang làm, nhưng ông ấy cũng yêu cầu chúng tôi nghĩ xem có thể thực hiện thêm điều gì khác không. Thưa Tổng thống, chúng tôi đang rất nghiêm túc với thử thách này”, CEO Tim Cook nói sau khi trình bày với ông Trump về kế hoạch đầu tư vào nước Mỹ.

Ông Trump đang cảm thấy hài lòng với việc Apple đầu tư khoản tiền lớn vào Mỹ và có thể sẽ quên đi việc gây áp lực buộc Apple phải sản xuất iPhone tại quê nhà (Ảnh: CNBC).

Việc đầu tư vào Mỹ của Apple được xem là động thái nhằm xoa dịu Tổng thống Donald Trump, khi ông liên tục chỉ trích Apple và Tim Cook vì không sản xuất iPhone tại Mỹ.

Ông Trump đã liên tục gây áp lực, thậm chí đe dọa đánh thuế riêng các loại sản phẩm của Apple khi nhập khẩu vào Mỹ, dù trước đó chính Apple và các chuyên gia kinh tế khẳng định việc sản xuất iPhone tại Mỹ là điều không thể xảy ra do thiếu lực lượng lao động và chuỗi cung ứng linh kiện.

Giờ đây, thay vì sản xuất iPhone tại quê nhà, Apple đang đầu tư vào các nhà máy tại Mỹ để cung ứng linh kiện cho chính Apple và các hãng công nghệ khác, một động thái đã phần nào khiến ông Trump cảm thấy hài lòng.