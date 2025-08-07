Trung tâm điện lạnh Hà Nội 24H: Giải pháp sửa điện lạnh, điện tử cho nhiều gia đình

Nâng cao chất lượng dịch vụ, chu đáo nhiệt tình với khách hàng

Trong cuộc sống hiện đại, các thiết bị điện lạnh - điện tử như hệ thống điều hòa, tủ lạnh, máy giặt, lò vi sóng, tivi, bếp từ dần trở thành một phần không thể thiếu trong đời sống sinh hoạt hàng ngày. Khi những sự cố hư hỏng xảy ra, người dân thường cố gắng ưu tiên tìm kiếm một đơn vị mang lại chất lượng dịch vụ cao, hiệu quả.

Trung tâm điện lạnh Hà Nội 24H mang lại cho khách hàng một dịch vụ sửa chữa điện lạnh - điện tử tại nhà. “Chúng tôi cam kết mang đến dịch vụ chất lượng vượt trội với đội ngũ kỹ thuật viên, đặt niềm tin của khách hàng là trên hết nhằm mang tới sự hài lòng tuyệt đối”, đại diện Trung tâm điện lạnh Hà Nội 24H khẳng định.

Kỹ thuật viên cung cấp phiếu bảo hành với dịch vụ sửa tủ lạnh từ Trung tâm điện lạnh Hà Nội 24H (Ảnh: Trung tâm điện lạnh Hà Nội 24H).

Dịch vụ cho những vấn đề hư hỏng của thiết bị

Đơn vị nhận sửa đa dạng hàng loạt điều hòa như điều hòa treo tường, điều hòa âm trần, điều hòa tủ đứng của nhiều hãng có mặt trên thị trường như: Daikin, Panasonic, LG, Samsung, Toshiba, Mitsubishi, Casper…, cùng nhiều sự cố thường gặp như: điều hòa không mát, kém lạnh, chảy nước, báo lỗi, hỏng bo mạch. Ngoài ra, dịch vụ vệ sinh điều hòa định kỳ giúp máy vận hành êm ái, tiết kiệm điện và tăng tuổi thọ sau này.

Kỹ thuật viên tại trung tâm có nhiều kinh nghiệm trong việc xử lý tất cả các loại máy giặt như cửa ngang, cửa trên và máy giặt công nghiệp cùng nhiều sự cố khác nhau: không vắt, không xả nước, rung lắc mạnh, phát tiếng ồn, báo lỗi E… Thay thế linh kiện được thực hiện bằng hàng chính hãng, có bảo hành rõ ràng.

Trung tâm có thể khắc phục nhiều vấn đề hư hỏng như: tủ lạnh không làm lạnh, không đông đá, kêu to, rò gas, hỏng block, lỗi về board mạch… Ngoài ra, dịch vụ nạp gas tủ lạnh tại nhà cũng được người dân quan tâm nhiều trong quá trình sử dụng, giúp khả năng làm lạnh được phục hồi nhanh chóng.

Ký thuật viên tại Trung tâm điện lạnh Hà Nội 24H kiểm tra sự cố bình nóng lạnh không vào điện (Ảnh: Trung tâm điện lạnh Hà Nội 24H).

Với bình nóng lạnh bị rò rỉ nước, rò rỉ điện, chảy nước hoặc nhảy aptomat…, mọi hạng mục sửa chữa bao gồm thay rơ-le nhiệt, vệ sinh bồn chứa nhằm loại bỏ những bụi bẩn trung tâm có thể đáp ứng, đảm bảo sự an toàn cho người sử dụng.

Lò vi sóng thường xảy ra những sự cố như không nóng, không quay, phát tia lửa điện hoặc kêu to. Sửa các loại lò vi sóng cơ và điện tử, thợ thực hiện vệ sinh và bảo trì định kỳ nhằm đảm bảo sự hoạt động ổn định cho thiết bị.

Bên cạnh đó, trung tâm có dịch vụ sửa chữa các lỗi của nhiều loại tivi khác nhau như: mất tiếng, mất hình, màn hình bị sọc, không có mạng, không bắt sóng được wifi, không lên nguồn, hoặc các lỗi: mất tiếng, mất hình, sọc màn hình, không bắt sóng, không vào nguồn. Kỹ thuật viên tại trung tâm có kinh nghiệm xử lý các loại tivi LCD, LED, OLED, Smart TV của nhiều thương hiệu.

Những sự cố của bếp từ thường gặp như: không nhận nồi, mất nguồn, báo lỗi E1, E2, E4, bị liệt phím, kêu tít tít…, thợ sử dụng linh kiện chính hãng để thay thế và đảm bảo sự an toàn cũng như độ bền của thiết bị.

Kỹ thuật viên tại Trung tâm điện lạnh Hà Nội 24H xử lý tình trạng máy điều hòa không mát tại Hà Nội (Ảnh: Trung tâm điện lạnh Hà Nội 24H).

“Kỹ thuật viên tại Trung tâm điện lạnh Hà Nội 24H được đào tạo bài bản, có kinh nghiệm lâu năm trong ngành bảo dưỡng điện tử. Chỉ sau 15 phút từ khi nhận yêu cầu, đội ngũ kỹ thuật viên có mặt. Khách hàng được nhận báo giá cụ thể trước khi sửa chữa, không phát sinh chi phí ẩn. Ngoài ra, trung tâm có chính sách bảo hành 6-12 tháng cho mọi hạng mục sửa chữa”, đại diện Trung tâm điện lạnh Hà Nội 24H cho biết.

Để duy trì thiết bị trong nhà được vận hành ổn định và giảm thiểu những hỏng hóc, tiết kiệm nhiều chi phí trong tương lai, người dùng nên thực hiện các thói quen đơn giản.

Với điều hòa nên vệ sinh 3-6 tháng/lần, giữ nhiệt độ 26-28 độ C để tránh quá tải. Tủ lạnh nên tránh để thực phẩm chặn khe gió, xả đá định kỳ với tủ đông. Máy giặt nên được vệ sinh lồng giặt hàng tháng, tránh giặt quá tải trọng. Bình nóng lạnh cần phải tắt nguồn khi không sử dụng, kiểm tra rò điện định kỳ. Khi sử dụng bếp từ cần lau khô đáy nồi và mặt bếp trước khi bật. Với tivi không nên bật quá lâu trong nhiều giờ.

“Trong cuộc sống hiện đại, nhu cầu sử dụng các thiết bị điện lạnh - điện tử tại Hà Nội ngày càng trở nên nhiều hơn. Việc lựa chọn một đơn vị chuyên nghiệp là giải pháp cho mọi thiết bị luôn bền bỉ. Làm việc bằng phương châm “ Uy tín tạo niềm tin”, Trung tâm điện lạnh Hà Nội 24H cam kết mang lại cho khách hàng sự trải nghiệm hài lòng nhất”, đại diện Trung tâm điện lạnh Hà Nội 24H khẳng định.

Hotline: 0949.950.499

Website: https://trungtamdienlanhhanoi24h.vn/

Trụ sở: 109 Huỳnh Thúc Kháng, phường Hà Đông, Hà Nội.