Thủ tướng chỉ đạo gỡ vướng về nhà ở cho cán bộ điều chuyển sau sáp nhập

Chỉ đạo này được Thủ tướng Phạm Minh Chính quán triệt khi phát biểu kết luận phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 7, ngày 7/8.

Một trong những kết quả nổi bật được Chính phủ ghi nhận là việc bước đầu vận hành tốt chính quyền địa phương 2 cấp, chuyển trạng thái từ quản lý hành chính là chính sang kiến tạo phát triển và phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Theo thống kê, sau sắp xếp, cả nước có 465 cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh; 9.916 phòng chuyên môn cấp xã. Về giải quyết chế độ, chính sách cho cán bộ, công chức, viên chức theo Nghị định 178, cơ quan có thẩm quyền đã phê duyệt kinh phí cho trên 74.200 người, chiếm 95% số người đã nghỉ việc.

Nhiều tỉnh, thành phố cũng chủ động hỗ trợ điều kiện đi lại và làm việc cho cán bộ, công chức từ nguồn ngân sách địa phương (như Hưng Yên, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Đắk Lắk, Cà Mau…).

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu kết luận phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 7 (Ảnh: Đoàn Bắc).

Nhưng theo Thủ tướng, trong triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp, việc kiện toàn tổ chức bộ máy và bố trí cán bộ cơ sở có nơi chưa phù hợp; nhân lực, cơ sở vật chất, trang thiết bị làm việc cần linh hoạt hơn; hạ tầng số còn gặp nhiều khó khăn; một số quy định pháp luật còn vướng mắc.

Đề cập hàng loạt giải pháp, nhiệm vụ trọng tâm, song nội dung trước hết Thủ tướng quán triệt là tiếp tục rà soát, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc liên quan chính quyền địa phương 2 cấp, bảo đảm vận hành đồng bộ, thông suốt, đáp ứng yêu cầu của người dân, doanh nghiệp và đặc biệt là đẩy mạnh phân cấp, phân quyền đi đôi với phân bổ nguồn lực và tăng cường giám sát, kiểm tra.

Trước phản ánh của các địa phương về khó khăn của cán bộ điều chuyển, Thủ tướng yêu cầu các bộ ngành, địa phương rà soát lại những người có nhu cầu mua nhà, thuê nhà. Việc này phải xong trước 15/8.

Ông cũng chỉ đạo Ngân hàng Nhà nước có gói tín dụng ưu đãi về nhà ở cho các đối tượng này với cơ chế, chính sách thuận lợi, khả thi trong thực hiện.

Để đảm bảo ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, thúc đẩy tăng trưởng, Thủ tướng lưu ý cần chính sách tài khóa mở rộng, có trọng tâm, trọng điểm, phấn đấu thu ngân sách Nhà nước năm 2025 tăng 25% so với dự toán và tiếp tục tiết kiệm chi, tập trung ngân sách cho an ninh quốc gia, các công trình trọng điểm, an sinh xã hội…

Một nhiệm vụ khác được Thủ tướng quán triệt là tiếp tục triển khai quyết liệt, hiệu quả các nghị quyết của Bộ Chính trị, Quốc hội về "bộ tứ trụ cột" và Chương trình hành động của Chính phủ.

Toàn cảnh phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 7 (Ảnh: Đoàn Bắc).

Bộ Tài chính được giao chủ trì xây dựng nghị quyết của Chính phủ về thích ứng linh hoạt, hiệu quả với chính sách thuế đối ứng của Mỹ, theo yêu cầu của người đứng đầu Chính phủ.

Ngoài ra, ông chỉ đạo tăng cường đưa bác sĩ về cơ sở để chăm lo sức khoẻ cho nhân dân; tiếp tục xây dựng, trình các nghị quyết của Bộ Chính trị về y tế, giáo dục.

Bên cạnh đó, Thủ tướng chỉ đạo tiếp tục giải quyết khó khăn, vướng mắc cho các dự án tồn đọng, kéo dài, lãng phí, trong đó có 3.000 dự án liên quan đất đai, các dự án điện…

Lãnh đạo Chính phủ cũng đề nghị ban hành nghị định ưu tiên về thị thực cho các đối tượng ưu tiên như nhà khoa học, doanh nhân, nghệ sĩ nổi tiếng… và mở rộng ưu đãi thị thực với một số quốc gia.