Tổng Bí thư Tô Lâm dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Văn phòng Trung ương Đảng

Góp phần hoàn thiện mô hình tổng thể và tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị

Tại Đại hội, Báo cáo chính trị của của Ban Chấp hành Đảng bộ Văn phòng Trung ương Đảng nhiệm kỳ 2020-2025 nêu rõ, phát huy truyền thống trung thành, đoàn kết, sáng tạo, tận tụy, giữ vững nguyên tắc công tác, Đảng bộ Văn phòng Trung ương Đảng đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, vượt khó, hoàn thành cơ bản các nhiệm vụ chính trị nhiệm kỳ 2020-2025, đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới với vai trò là cơ quan tham mưu chiến lược, trọng yếu, cơ mật.

Tổng Bí thư Tô Lâm cùng các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước và đại biểu dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Văn phòng Trung ương Đảng nhiệm kỳ 2025-2030 (Ảnh: Nhân Dân).

Đảng uỷ đã phối hợp chặt chẽ với lãnh đạo Văn phòng lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, hiệu quả; các đơn vị, tổ chức đảng, đoàn thể và toàn thể cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ đoàn kết, thống nhất, khắc phục mọi khó khăn, nỗ lực cố gắng hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao; cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu chủ yếu do Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Văn phòng Trung ương Đảng nhiệm kỳ 2020-2025 đề ra.Đại hội đã nghe báo cáo kiểm điểm công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ Văn phòng Trung ương Đảng nhiệm kỳ 2020-2025. Các đại biểu thảo luận, đóng góp ý kiến về những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ 2020-2025; thảo luận, tham gia góp ý, đề xuất các giải pháp nhằm thực hiện mục tiêu tổng quát cho nhiệm kỳ tới; nhất trí với các nội dung Báo cáo chính trị, phương hướng, mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp; 6 nhiệm vụ trọng tâm, 3 đột phá.

Ông Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Bí thư Đảng uỷ các cơ quan Đảng Trung ương, ghi nhận Đảng bộ Văn phòng Trung ương Đảng đã hoàn thành tốt công tác tham mưu, phục vụ Ban Chấp hành Trung ương, trực tiếp là Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Thường trực Ban Bí thư; tham mưu và phục vụ chu đáo Đại hội XIII, tích cực chuẩn bị Đại hội XIV của Đảng.

Văn phòng Trung ương Đảng đã phối hợp với các cơ quan tham mưu Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư kịp thời ban hành nhiều chủ trương, quyết sách chiến lược; lãnh đạo, chỉ đạo công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị quyết liệt, toàn diện, đồng bộ, góp phần hoàn thiện mô hình tổng thể và tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị từ Trung ương đến cơ sở.

Ông Trần Cẩm Tú nhấn mạnh, thời gian tới phải nâng cấp hoạt động của Văn phòng Trung ương Đảng bảo đảm hiệu lực, hiệu quả, kịp thời; các công việc được "nâng tầm" nhất là tham mưu phải "chiến lược, trí tuệ, sắc bén, kịp thời", công tác phục vụ phải "chuyên nghiệp, hiện đại" như Tổng Bí thư đã chỉ đạo.

Ông Trần Cẩm Tú cũng chỉ đạo tham mưu điều phối chương trình công tác của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư; hoạt động của các Tiểu ban phục vụ Đại hội, chuẩn bị thật tốt các điều kiện, bảo đảm lộ trình tổ chức Đại hội XIV của Đảng.

Xây dựng đội ngũ cán bộ chất lượng ngang tầm nhiệm vụ

Thường trực Ban Bí thư nhấn mạnh yêu cầu tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên ngang tầm nhiệm vụ. Xây dựng đội ngũ cán bộ có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức, lối sống trong sáng, có trình độ chuyên môn sắc bén, trách nhiệm cao...

Ông Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương phát biểu chỉ đạo Đại hội (Ảnh: Nhân Dân).

Mỗi cán bộ, đảng viên Văn phòng Trung ương Đảng phải là những người đi đầu trong việc thực hiện các Nghị quyết của Đảng, thực sự xứng đáng với danh xưng "Cán bộ Văn phòng Trung ương Đảng".

Cùng với đó rà soát cơ cấu, bố trí cán bộ hợp lý, phù hợp với trình độ chuyên môn và kinh nghiệm công tác; quan tâm thực hiện tốt chế độ, chính sách đối với cán bộ công chức, viên chức, người lao động trong Văn phòng.

Nghiên cứu, đề xuất cơ chế thu hút trọng dụng nhân tài, cán bộ giỏi, chuyên gia giàu kinh nghiệm trên các lĩnh vực về công tác tại Văn phòng Trung ương Đảng, nhất là ở các bộ phận nghiên cứu, tham mưu chiến lược.

Ông Trần Cẩm Tú nêu rõ, cần đẩy mạnh, đẩy nhanh hơn nữa việc thực hiện chuyển đổi số và cải cách hành chính trong Đảng; xây dựng và vận hành hệ thống dữ liệu thông tin, cập nhật, liên thông; đồng thời bảo đảm tính bảo mật thông tin, dữ liệu của Đảng.

Đảng bộ Văn phòng Trung ương Đảng cần chủ động tham mưu xây dựng nền tảng "Đảng bộ số" hiệu quả, hướng đến xây dựng tổ chức Đảng thông minh, thích ứng linh hoạt với yêu cầu nhiệm vụ mới.

Coi trọng và thực hiện thật tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức cách mạng, đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Ông Trần Cẩm Tú nhấn mạnh tầm quan trọng của công tác đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Siết chặt kỷ luật, kỷ cương, tăng cường kiểm tra, giám sát, kịp thời xử lý tổ chức đảng, đảng viên vi phạm.