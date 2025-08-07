Đi làm rẫy phát hiện người đàn ông chết dưới giếng

Ngày 7/8, Công an tỉnh Đắk Lắk đã phối hợp với cơ quan chức năng khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, làm rõ nguyên nhân một người đàn ông tử vong dưới giếng.

Nạn nhân được xác định là anh T.T.Đ. (37 tuổi), trú tại phường Tân An, tỉnh Đắk Lắk.

Cơ quan chức năng đưa nạn nhân từ giếng lên mặt đất để làm rõ nguyên nhân tử vong (Ảnh: Tân Tân).

Theo thông tin ban đầu, khoảng 9h cùng ngày, một người dân đi làm rẫy tại địa bàn thôn 2, phường Tân An đã phát hiện có người ở dưới giếng.

Khi kiểm tra kỹ, nhận thấy người đàn ông đã tử vong trong tư thế treo cổ nên người dân vội trình báo cơ quan công an.

Nhận tin báo, cơ quan công an đã triển khai lực lượng đưa nạn nhân lên mặt đất để phục vụ công tác điều tra.