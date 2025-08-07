"Hố tử thần" bất ngờ xuất hiện giữa đường ở Lào Cai

Ngày 7/8, Công an xã Sín Chéng, tỉnh Lào Cai cho biết, khoảng 9h30 cùng ngày, ở khu vực mặt đường liên xã thuộc thôn Mào Sao Chải, cách trụ sở UBND xã Sín Chéng khoảng 200m, bất ngờ bị sụt lún sâu, gây nguy hiểm cho người và phương tiện tham gia giao thông.

Cận cảnh "hố tử thần" xuất hiện trên đường ở Lào Cai (Ảnh: Công an Sín Chéng).

Theo cảnh sát, sau khi phát hiện sự việc, tổ cảnh sát trật tự - Công an xã Sín Chéng đã phối hợp với Phòng Kinh tế - Hạ tầng xã Sín Chéng tiến hành khảo sát thực địa và căng dây cảnh báo, khoanh vùng khu vực nguy hiểm để đảm bảo an toàn cho người dân.

Nhà chức trách cho biết, nguyên nhân ban đầu có thể do mưa lớn kéo dài nhiều ngày làm biến đổi địa chất cục bộ, kết cấu đất yếu dẫn đến sụt lún mặt đường.

Để đảm bảo an toàn cho người dân, Công an xã Sín Chéng đề nghị nhân dân xã Sín Chéng nâng cao cảnh giác, không lại gần khu vực hố sụt lún, đặc biệt trong điều kiện mưa lớn có thể gây sạt lở mở rộng. Các phương tiện cần chủ động lựa chọn hướng đi phù hợp để đảm bảo an toàn.