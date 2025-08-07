Người phụ nữ có khối u buồng trứng chứa toàn tóc, răng

Ngày 7/8, TS.BSCKII Nguyễn Quang Huy, Trưởng khoa Ngoại tổng hợp, Bệnh viện Nhân dân 115, cho hay đơn vị này vừa phẫu thuật cấp cứu thành công một trường hợp vỡ u quái buồng trứng nguy kịch.

Trước đó, ngày 20/7, chị N.T.K.C. (47 tuổi, ngụ tỉnh Tây Ninh) nhập viện trong tình trạng đau bụng dữ dội, bụng trướng căng, sốt nhẹ và mệt mỏi toàn thân. Kết quả thăm khám lâm sàng và hình ảnh cho thấy người phụ nữ bị vỡ u quái buồng trứng phải, kèm theo viêm phúc mạc. Đây là một biến chứng nặng nề có thể dẫn đến nhiễm trùng huyết nếu không xử trí kịp thời.

Ngay lập tức, chị được chỉ định phẫu thuật cấp cứu. Trong phòng mổ, các bác sĩ phát hiện ổ bụng người bệnh chứa nhiều dịch mủ lẫn tóc, răng do khối u buồng trứng bên phải vỡ, kích thước khoảng 15cm. Đồng thời, một khối u khác ở buồng trứng trái có kích thước 7cm cũng được phát hiện.

Khối u chứa tóc và răng được lấy ra từ ổ bụng bệnh nhân (Ảnh: BV).

Các bác sĩ đã cắt toàn bộ buồng trứng phải và khối u vỡ, đồng thời bóc tách khối u bên trái và bảo tồn buồng trứng trái. Sau ca mổ dài hơn 2 giờ, người bệnh được theo dõi sát tại khoa Ngoại tổng hợp và hồi phục tốt. Chị được xuất viện sau 5 ngày trong tình trạng ổn định.

Theo TS.BSCKII Nguyễn Quang Huy, u quái buồng trứng là một loại u tế bào mầm, thường gặp ở phụ nữ trong độ tuổi sinh sản, thậm chí có thể gặp ở người trẻ tuổi hơn.

"Đa phần u quái buồng trứng là lành tính, nhưng bên trong chứa nhiều mô như tóc, da, răng... Khối u nếu phát triển lớn hoặc bị vỡ có thể gây các biến chứng nguy hiểm như xoắn u, chảy máu, nhiễm trùng hoặc viêm phúc mạc, như trong ca bệnh vừa qua", bác sĩ Huy lưu ý.

U quái thường phát triển âm thầm, không có triệu chứng rõ ràng ở giai đoạn đầu. Nhiều trường hợp chỉ được phát hiện tình cờ khi đi siêu âm định kỳ, hoặc nhập viện vì đau bụng, rối loạn kinh nguyệt.

Với những khối u lớn hoặc đã vỡ, tình trạng trở nên nguy cấp nhanh chóng. Lúc đó, việc xử trí phải diễn ra khẩn trương.

Bác sĩ Huy nhấn mạnh, việc khám phụ khoa định kỳ ít nhất 1 lần/năm là rất quan trọng, ngay cả khi không có triệu chứng bất thường. Phụ nữ từ 30 tuổi trở lên, hoặc có tiền sử u nang buồng trứng, bệnh phụ khoa, cần kiểm tra thường xuyên hơn.

Trong trường hợp có hiện tượng đau bụng dưới âm ỉ hoặc dữ dội, rối loạn kinh nguyệt, nặng bụng, chướng bụng, mệt mỏi không rõ nguyên nhân, chị em cần vào bệnh viện sớm để được phát hiện và điều trị kịp thời.