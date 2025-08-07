220 con lợn nhiễm dịch tả châu Phi chuẩn bị được tuồn ra thị trường

Ngày 7/8, Đội Quản lý thị trường số 4 (Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Gia Lai) phối hợp với Công an phường An Nhơn và các đơn vị kiểm tra, phát hiện tại nhà một hộ dân trên địa bàn phường An Nhơn có 220 con lợn nhiễm dịch tả lợn châu Phi.

Trước đó, khoảng 8h cùng ngày, căn cứ nguồn tin đã được thẩm tra, Đội Quản lý thị trường số 4 phối hợp với Công an phường An Nhơn, các phòng chuyên môn UBND phường An Nhơn cùng Trạm Chăn nuôi và Thú y Khu vực 3 (tỉnh Gia Lai) kiểm tra nhà bà N.T.H. (SN 1983, trú tại phường An Nhơn).

220 con lợn bị dịch tả lợn châu Phi trên xe tải (Ảnh: Công Sơn).

Thời điểm kiểm tra, tổ công tác phát hiện trên xe tải mang biển kiểm soát 50H-208.56 có 220 con lợn, tổng khối lượng khoảng 4,2 tấn. Trong đó, một số con có dấu hiệu nghi bị nhiễm bệnh, có con đã chết.

Tổ công tác yêu cầu bà H. xuất trình các loại giấy tờ, hóa đơn, chứng từ hợp pháp chứng minh nguồn gốc, xuất xứ của số lượng lợn nói trên nhưng bà này không cung cấp được.

Theo bà H., số lợn được bà mua từ nhiều nơi với mục đích bán lại kiếm lời.

Kết quả test nhanh mẫu máu số lợn trên, cơ quan chức năng xác định dương tính với dịch tả lợn châu Phi.

Tổ công tác đã lập biên bản vụ việc, làm việc với những người có liên quan, củng cố hồ sơ để xử lý vi phạm hành chính và chuẩn bị các điều kiện để tiêu hủy toàn bộ số lợn nêu trên.

Cùng ngày, ông Lê Hồng Hà, Chi cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Gia Lai, cho biết đã thưởng nóng, động viên tinh thần cán bộ các cơ quan, đơn vị tham gia xử lý vụ việc trên.

Theo ông Hà, đơn vị tiếp tục phối hợp với các địa phương, đơn vị chức năng tăng cường công tác kiểm tra, nắm tình hình nhằm ngăn chặn các vi phạm liên quan đến mua bán, kinh doanh sản phẩm không đảm bảo an toàn thực phẩm, có nguồn gốc nhiễm bệnh hoặc không rõ nguồn gốc, xuất xứ.