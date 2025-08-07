34 tỉnh, thành sẽ bắn pháo hoa dịp Quốc khánh 2/9

Một trong những nhiệm vụ trọng tâm được Thủ tướng Phạm Minh Chính quán triệt khi phát biểu kết luận phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 7 ngày 7/8, là tổ chức tốt các hoạt động kỷ niệm 80 năm ngày Truyền thống Công an nhân dân, lễ diễu binh, diễu hành dịp kỷ niệm 80 Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Cùng với việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền, người đứng đầu Chính phủ lưu ý "tránh các sai sót đáng tiếc" và tổ chức tốt các hoạt động văn hóa, tổ chức đêm ca nhạc và bắn pháo hoa trên 34 tỉnh, thành vào dịp Quốc khánh 2/9.

Theo ông, việc tổ chức các hoạt động văn hóa, đêm ca nhạc và bắn pháo hoa tại 34 tỉnh, thành tạo sẽ không khí vui tươi, phấn khởi và tạo động lực, truyền cảm hứng, góp phần nâng cao đời sống tinh thần cho nhân dân.

34 tỉnh, thành sẽ bắn pháo hoa dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh (Ảnh minh họa: Tiến Tuấn).

Cùng với đó, Thủ tướng yêu cầu tổng kết phong trào xóa nhà tạm, nhà dột nát trên cả nước và tổ chức tốt lễ khởi công, khánh thành các công trình lớn vào ngày 19/8, bảo đảm đúng quy định.

Ông cho biết dự kiến có khoảng 200 công trình, dự án được khánh thành, khởi công nhân dịp kỷ niệm 80 năm Ngày Cách mạng Tháng 8 thành công, Quốc khánh 2/9.

Tại cuộc họp báo Chính phủ thường kỳ diễn ra chiều cùng ngày, Thiếu tướng Tống Văn Thanh, Phó Cục trưởng Cục Tuyên huấn - Tổng cục Chính trị (Bộ Quốc phòng) - thông tin về công tác chuẩn bị cho lễ diễu binh, diễu hành nhân dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh.

Ông cho biết có 6 lực lượng tham gia diễu binh, diễu hành.

Một là lực lượng rước đuốc truyền thống và Tiêu binh Đài lửa.

Hai là lực lượng Pháo lễ.

Ba là lực lượng Không quân bay chào mừng.

Bốn là lực lượng diễu binh, diễu hành. Lực lượng này gồm 4 khối Nghi trượng, 43 khối đại diện lực lượng vũ trang nhân dân (trong đó có 26 khối Quân đội và 17 khối do Bộ Công an); các khối quân đội nước ngoài.

Ngoài ra, đại diện Bộ Quốc phòng cho biết còn có lực lượng xe, pháo quân sự, xe đặc chủng công an, lực lượng diễu binh trên biển, 12 khối diễu hành quần chúng và 1 khối văn hóa, thể thao.

Năm là lực lượng đứng làm nền, gồm có tiêu binh lễ đài, 11 khối quân đội và 7 khối của công an.

Sáu là lực lượng xếp hình xếp chữ, do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì.

Về thời gian, đại diện Bộ Quốc phòng cho biết buổi tổng hợp luyện lực lượng vũ trang diễn ra từ 20h ngày 21 và 24/8; sau đó là lễ sơ duyệt cấp Nhà nước từ 20h ngày 27/8; tổng duyệt cấp Nhà nước vào 6h30 ngày 30/8 và Lễ chính thức vào 6h30 ngày 2/9. Địa điểm đều ở Quảng trường Ba Đình.

Trong khi đó, Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản, Chánh văn phòng, Người phát ngôn Bộ Công an, nhấn mạnh đây là những sự kiện trọng đại của đất nước, mang ý nghĩa chính trị, lịch sử rất lớn. Do đó, Bộ Công an xác định cấp độ bảo vệ cho các sự kiện chính trị này là cấp độ cao nhất.