Pháp thử lá chắn có khả năng đánh chặn tên lửa siêu vượt âm

Vụ phóng tên lửa Aster 30 B1NT trong cuộc thử nghiệm gần đây (Ảnh: Eurosam).

Pháp đã thử nghiệm thành công tên lửa đất đối không Aster 30 B1NT mới, được thiết kế cho hệ thống SAMP/T NG thế hệ tiếp theo, xác nhận khả năng đánh chặn mục tiêu ở tầm 150km và có thể là cả tên lửa siêu vượt âm.

Cuộc thử nghiệm được tiến hành tại bãi phóng tên lửa DGA Essais de Missiles ở Tây Nam nước Pháp, với sự có mặt của đại diện từ Pháp, Italy và Vương quốc Anh.

Theo Naval News, hiệu suất của tên lửa đã khẳng định khả năng phòng thủ trước cả các mối đe dọa trên không truyền thống lẫn tiên tiến.

Defense Express cho hay, đây là lần thử nghiệm chính thức thứ 2 của tên lửa Aster 30 B1NT, sau đợt đầu tiên vào tháng 10 năm ngoái. Bên cạnh việc triển khai trên các hệ thống phòng không mặt đất SAMP/T NG, tên lửa này cũng được thiết kế để tích hợp trên các nền tảng hải quân của Pháp và Italy.

Một nâng cấp lớn khác trong hệ thống SAMP/T NG không chỉ nằm ở tên lửa Aster 30 B1NT. Toàn bộ tổ hợp đã được cải tiến với radar Kronos Grand Mobile High Power thế hệ mới do Leonardo sản xuất, mô-đun chỉ huy điều khiển nâng cấp và hệ thống hợp nhất dữ liệu tiên tiến.

Những cải tiến này mang lại cho SAMP/T NG khả năng cao hơn trong việc phát hiện và đánh chặn các mối đe dọa có tốc độ cao và khả năng cơ động như tên lửa đạn đạo và siêu vượt âm.

Trên thực tế, SAMP/T NG hiện được xem là câu trả lời của châu Âu trước hệ thống Patriot PAC-3 MSE của Mỹ. Dù hai hệ thống có cấu tạo khác nhau, cả hai đều nhằm mục tiêu chống lại các mối đe dọa tương tự, bao gồm máy bay tốc độ cao và tên lửa tiên tiến.

Với các quốc gia châu Âu đang muốn độc lập trong nỗ lực sản xuất phòng không, SAMP/T NG cung cấp một lựa chọn không phụ thuộc vào Mỹ nhưng có năng lực tương đương.

Tên lửa Aster 30 B1NT được thiết kế để đánh chặn cả mục tiêu trên không thông thường như tiêm kích lẫn mục tiêu khó hơn như tên lửa siêu vượt âm. Dù thông số chi tiết của phiên bản mới vẫn được giữ bí mật, phiên bản cơ bản của Aster 30 nặng 450kg, dài 4,9m và có thể đánh chặn mục tiêu khí động học ở tầm 120km, hoặc mục tiêu đạn đạo ở tầm 60km.

Nhà sản xuất Aster, MBDA, đang tăng tốc sản xuất. Công ty này gần đây cho biết sản lượng tên lửa đã vượt kỳ vọng đến 500%, phản ánh nhu cầu cấp bách và tầm quan trọng sống còn của việc tái bổ sung kho tên lửa châu Âu cũng như duy trì tốc độ giao hàng.