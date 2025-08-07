Diễu binh trên biển dịp 2/9, truyền hình trực tiếp về Quảng trường Ba Đình

Tại cuộc họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 7 chiều 7/8, Thiếu tướng Tống Văn Thanh, Phó Cục trưởng Cục Tuyên huấn - Tổng cục Chính trị (Bộ Quốc phòng) - thông tin về công tác chuẩn bị cho lễ diễu binh, diễu hành nhân dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh.

Bộ Quốc phòng là đơn vị được Trung ương giao chủ trì, phối hợp với Bộ Công an, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, TP Hà Nội cùng các bộ ngành liên quan chuẩn bị cho lễ diễu binh, diễu hành tại Quảng trường Ba Đình sáng 2/9 tới.

Thiếu tướng Tống Văn Thanh cho biết từ quý II/2024, Bộ Quốc phòng đã giao các đơn vị liên quan khảo sát thực tế tại quảng trường Ba Đình, các khu vực tập kết và tuyến đường diễu binh diễu hành, đồng thời tổ chức hội thảo xin ý kiến bộ ngành, địa phương liên quan.

Thiếu tướng Tống Văn Thanh, Phó Cục trưởng Cục Tuyên huấn - Tổng cục Chính trị thông tin về thời gian và các lực lượng tham gia lễ diễu binh, diễu hành dịp 2/9 (Ảnh: Đoàn Bắc).

“Chúng ta chuẩn bị rất chu đáo, công phu cho sự kiện này”, Thiếu tướng Tống Văn Thanh nhấn mạnh.

Về tổ chức lực lượng, ông thông tin có 6 lực lượng tham gia diễu binh, diễu hành.

Một là lực lượng rước đuốc truyền thống và Tiêu binh Đài lửa.

Hai là lực lượng Pháo lễ.

Ba là lực lượng Không quân bay chào mừng.

Bốn là lực lượng diễu binh, diễu hành. Lực lượng này gồm 4 khối Nghi trượng, 43 khối đại diện lực lượng vũ trang nhân dân (trong đó có 26 khối Quân đội và 17 khối do Bộ Công an); các khối quân đội nước ngoài (dự kiến mời 4 nước Trung Quốc, Nga, Lào, Campuchia tham gia và đến nay có Lào, Campuchia đã nhận lời).

Ngoài ra, đại diện Bộ Quốc phòng cho biết còn có lực lượng xe, pháo quân sự, xe đặc chủng công an, lực lượng diễu binh trên biển, 12 khối diễu hành quần chúng và 1 khối văn hóa, thể thao.

Năm là lực lượng đứng làm nền, gồm có tiêu binh lễ đài, 11 khối quân đội và 7 khối của công an.

Sáu là lực lượng xếp hình xếp chữ, do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì.

Thông tin về chương trình diễu binh, diễu hành, Thiếu tướng Tống Văn Thanh cho biết có rước đuốc, bắn pháo lễ, không quân bay chào mừng, diễu binh, diễu hành các khối theo thứ tự: diễu hành khối Nghi trượng; diễu binh các khối đi bộ (khối QĐND Việt Nam, khối quân đội nước ngoài, khối dân quân tự vệ và khối công an).

Sau diễu binh diễu hành của khối đi bộ sẽ đến phần diễu binh của khối xe, pháo quân sự, xe đặc chủng công an và diễu binh lực lượng vũ trang trên biển ở Cam Ranh (Khánh Hòa).

“Lễ diễu binh lực lượng vũ trang trên biển diễn ra đồng thời cùng với diễu binh của lực lượng xe, pháo quân sự và xe đặc chủng công an, truyền hình trực tiếp từ biển về Quảng trường Ba Đình”, đại diện Bộ Quốc phòng cho hay.

Tiếp đó, ông cho biết sẽ đến diễu hành của khối quần chúng, khối văn hóa, thể thao.

“Sau khi tất cả khối này diễu duyệt qua lễ đài, đến cuối đường Hùng Vương sẽ phân tuyến, diễu binh, diễu hành trên một số tuyến phố để cho thấy tình cảm gắn bó giữa các khối với nhân dân. Cùng với đó còn có giao lưu văn hóa văn nghệ tại Cung Văn hóa Quần ngựa và Quảng trường Cách mạng tháng Tám ở Nhà hát lớn”, ông Thanh thông tin.

Các chiến sĩ tham gia hợp luyện cụm chuẩn bị cho Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9 (Ảnh: Mạnh Quân).

Về kết quả tập luyện, ông cho biết Bộ Quốc phòng, Bộ Công an đã chỉ đạo huấn luyện các lực lượng tham gia nhiệm vụ này từ đầu tháng 5, tổ chức hợp luyện 4 buổi, tổng hợp luyện 2 buổi vào 17/7 và 5/8.

“Qua hợp luyện, tổng hợp luyện cho thấy các khối tập luyện có chất lượng tốt, đúng theo chương trình huấn luyện. Hiện nay tinh thần, trách nhiệm, sức khỏe, điều kiện kỹ thuật các khối đều sẵn sàng cho lễ chính thức”, đại diện Bộ Quốc phòng nói.

Cung cấp các mốc thời gian chính, Thiếu tướng Tống Văn Thanh cho biết buổi tổng hợp luyện lực lượng vũ trang diễn ra từ 20h ngày 21 và 24/8; sau đó là lễ sơ duyệt cấp Nhà nước từ 20h ngày 27/8; tổng duyệt cấp Nhà nước vào 6h30 ngày 30/8 và Lễ chính thức vào 6h30 ngày 2/9. Địa điểm đều ở Quảng trường Ba Đình.

Nhấn mạnh nhiều thông điệp ý nghĩa của sự kiện quan trọng này, đại diện Bộ Quốc phòng cho biết trước hết, lễ diễu binh, diễu hành góp phần khẳng định vị trí, tầm vóc vĩ đại, giá trị lịch sử to lớn của Cách mạng tháng Tám và sự ra đời của đất nước, sự phát triển lớn mạnh không ngừng của Quân đội nhân dân, Dân quân tự vệ và Công an nhân dân trong 80 năm qua, dưới dự lãnh đạo sáng suốt của Đảng.

Sự kiện cũng giúp giáo dục truyền thống, lý tưởng cách mạng, lòng yêu nước và tự hào, tự tôn, tinh thần đại đoàn kết dân tộc, khắc sâu đạo lý uống nước nhớ nguồn, thể hiện lòng biết ơn sâu sắc với các thế hệ đã hy sinh xương máu vì độc lập, tự do, thống nhất của Tổ quốc. Qua đó, khơi dậy chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí tự lực tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc.

Lễ diễu binh, diễu hành, theo đại diện Bộ Quốc phòng, cũng biểu dương sức mạnh của lực lượng vũ trang nhân dân, khẳng định ý chí của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, quyết tâm thực hiện thắng lợi công cuộc đổi mới đất nước và bảo vệ vững chắc Tổ quốc trong mọi tình huống.

Thiếu tướng Tống Văn Thanh khẳng định chương trình diễu binh, diễu hành được tổ chức trọng thể, trang nghiêm, chính quy, an ninh an toàn, tiết kiệm; lực lượng tham gia tinh gọn, hiện đại…