Cảnh hoang tàn ở siêu dự án tai tiếng Cocobay Đà Nẵng (Video: Hoài Sơn).

Được khởi công vào tháng 6/2016 tại khu vực ven biển đường Trường Sa, phường Hòa Hải (quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng), tổ hợp du lịch và giải trí Cocobay (Cocobay Đà Nẵng) của Công ty cổ phần Đầu tư phát triển và xây dựng Thành Đô (Công ty Thành Đô) từng được kỳ vọng thúc đẩy kinh tế Đà Nẵng, làm động lực cho cả vùng Bắc tỉnh Quảng Nam.

Dự án có tổng vốn đầu tư 11.000 tỷ đồng, được xây dựng trên diện tích khoảng 31ha. Dự án từng được quảng cáo là tổ hợp du lịch, giải trí với nhiều hạng mục như sân khấu biểu diễn trong nhà, ngoài trời, quảng trường du lịch, tuyến phố đi bộ cùng hệ thống lưu trú condotel (căn hộ khách sạn) và khách sạn.

Năm 2017, dự án Cocobay được quảng bá rầm rộ, nhiều khách hàng đầu tư. Năm 2019, siêu dự án này được tuyên bố "vỡ trận" ở phân khúc condotel.

Theo ghi nhận của phóng viên Dân trí, đến nay, "siêu dự án" này đã được hoàn thiện một phần.

Một tòa nhà với hàng trăm căn hộ condotel mới chỉ xong phần thô nằm "bất động", không có dấu hiệu của công nhân thi công tại dự án.

Một số hạng mục của dự án đang rơi vào tình trạng "đắp chiếu", bỏ hoang.

Một khu vực rộng lớn trong khuôn viên dự án được thi công nham nhở, sắt thép hoen gỉ, phơi nắng, mưa.

Ngày 12/3, Công ty Thành Đô phát đi thông báo đơn phương chấm dứt hợp đồng với khách hàng tại dự án The Empire (Cocobay Đà Nẵng).

Theo thông báo do tổng giám đốc Công ty Thành Đô ký, công ty đang trong quá trình tái cơ cấu và chuẩn bị các nguồn lực để khởi động dự án The Empire vào quý II/2024. Do vậy việc kéo dài các hợp đồng mua bán với khách hàng trong thời gian qua là điều không mong muốn.

Thông báo cũng nêu, khách hàng phải bàn giao lại toàn bộ giấy tờ pháp lý liên quan đến bất động sản, hiện trạng tài sản đã nhận theo biên bản bàn giao cho công ty trong vòng 15 ngày kể từ ngày nhận được thông báo, cũng như phối hợp cùng thanh lý hợp đồng mua bán.

Vật liệu xây dựng bỏ ngổn ngang ở trong khu vực xây dựng dang dở.

Bà M.L. - người được ủy quyền của các khách hàng - cho hay, theo phương án mà Công ty Thành Đô đưa ra, khi thanh lý hợp đồng, khách hàng nhận căn hộ condotel đang xây dựng dở. Công ty hứa đến năm 2025 sẽ bàn giao, số tiền đã nộp sẽ được chuyển sang thanh toán cho căn hộ mới, giá trị chênh lệch sẽ được hai bên thỏa thuận sau khi thống nhất phương án giải quyết.

Nếu khách hàng không đồng ý với phương án công ty nêu trên sẽ đơn phương chấm dứt hợp đồng mua bán, nhận lại tiền.

Về phương án mà Công ty Thành Đông đưa ra, bà L. không đồng ý vì cho rằng khách hàng bỏ vốn đầu tư vào dự án đã 8 năm mà chưa được nhận nhà. Còn đối với phương án nhận tiền, công ty không đưa ra thời hạn trả mà chỉ trả lời "khi nào thu xếp được tiền mới trả".

Ghi nhận của phóng viên Dân trí tại dự án cho thấy vẫn có một số nhân viên chăm sóc cây cảnh nhưng sau nhiều năm án binh bất động, nhiều công trình trong dự án đã có dấu hiệu xuống cấp.

Cỏ dại mọc đầy bên trong dự án.