iHanoi - Hành trình số hóa trải nghiệm công dân Thủ đô

Khác với nhiều ứng dụng manh mún, thiếu liên thông hoặc không được xác thực bởi cơ quan chức năng, iHanoi là nền tảng chính thức do UBND TP Hà Nội triển khai. Được phát triển nhằm phục vụ nhu cầu tra cứu, thực hiện thủ tục hành chính cũng như tiếp cận thông tin chính thống của người dân, iHanoi không ngừng được hoàn thiện qua từng giai đoạn triển khai.

Không chỉ đóng vai trò là công cụ kỹ thuật, iHanoi còn góp phần thay đổi thói quen tiếp cận dịch vụ công, từng bước đưa người dân vào một hành trình trải nghiệm số an toàn, xuyên suốt và minh bạch. Đến nay, ứng dụng đã tích hợp nhiều tính năng thiết thực như hồ sơ công dân, tra cứu dịch vụ công, định danh điện tử, và gần đây nhất là “Tiện ích thanh toán” – một phần quan trọng trong bức tranh tổng thể, giúp khép kín quy trình số hóa từ đầu đến cuối.

Tính đến tháng 8/2025, iHanoi đã trở thành hệ thống công dân số có quy mô lớn nhất cả nước với 5,8 triệu tài khoản người dùng, khoảng 72 triệu lượt truy cập. Trong vai trò kênh kết nối giữa chính quyền với người dân, doanh nghiệp, lắng nghe các vấn đề dân sinh bức xúc, iHanoi đã tiếp nhận tổng 78.000 phản ánh kiến nghị, tỷ lệ đã và đang được xử lý đạt gần 90%; cùng với đó là 2.700 sáng kiến xây dựng Thủ đô.

Việc kết nối trực tiếp với hệ thống định danh điện tử quốc gia (VNeID) cũng giúp đảm bảo thông tin người dùng được xác thực ngay từ đầu, đồng thời tạo nền tảng cho việc tích hợp các dịch vụ tiện ích đa dạng – từ hồ sơ cá nhân, cảnh báo thủ tục sắp hết hạn, đến các dịch vụ thanh toán được triển khai gần đây. Trong hệ sinh thái đang được mở rộng của iHanoi, “Tiện ích thanh toán” là một tính năng quan trọng giúp liền mạch hóa trải nghiệm của người dùng. Thay vì phải chuyển đổi giữa nhiều nền tảng như trước - từ cổng dịch vụ công, ví điện tử đến cổng ngân hàng - người dân nay có thể xử lý các khoản thanh toán ngay trong ứng dụng.

Người dân có thể thanh toán dễ dàng qua tính năng "Tiện ích thanh toán" trên iHanoi.

“Tiện ích thanh toán” là một tính năng quan trọng trong ứng dụng “Công dân số Thủ đô” được phát triển bởi Tổng Công ty Dịch vụ số Viettel (Viettel Digital) - thành viên của Tập đoàn Viettel. Đây được xem là là mảnh ghép để hoàn thiện quy trình trải nghiệm số của người dùng iHanoi nhờ tích hợp với các nguồn tiền chính thống như ngân hàng liên kết (BIDV, VPBank, VietinBank, Sacombank), tài khoản Viettel Money...

Với sự tích hợp này, người dân có thể trực tiếp xử lý các nghĩa vụ tài chính như: phí, lệ phí hành chính; đóng phạt giao thông; thuế, lệ phí đất đai; thanh toán điện, nước, nạp tiền điện thoại... mà không cần rời khỏi ứng dụng hay thao tác trên các cổng thanh toán riêng biệt, từ đó, góp phần giảm thiểu các điểm tiếp xúc dễ bị tấn công, đồng thời nâng cao trải nghiệm xuyên suốt trong hành trình dịch vụ công trực tuyến.

Sự ra đời của tính năng này không chỉ giúp tối ưu hóa quy trình nộp hồ sơ – thanh toán – xác nhận, mà còn đảm bảo tính bảo mật thông tin khi người dùng không cần chia sẻ dữ liệu cá nhân với bên thứ ba. Đặc biệt, với các nhóm đối tượng chưa quen với công nghệ, thao tác gói gọn trên một ứng dụng duy nhất giúp giảm thiểu rủi ro bị lừa đảo qua các cổng thanh toán giả mạo.

Phiên bản mới của VNeID.

Hiện tại, nhiều quận, huyện tại Hà Nội hiện đã đưa iHanoi trở thành kênh hướng dẫn sử dụng chính thức trong quá trình tiếp nhận hồ sơ hành chính. Theo phản ánh từ cán bộ tại bộ phận một cửa, các giao dịch được thực hiện qua “Tiện ích thanh toán” có độ chính xác cao, giúp hạn chế sai sót trong xác minh và rút ngắn thời gian xử lý từ phía cơ quan chức năng. Trên thực tế, khi các dịch vụ công thiết yếu hội tụ trong một nền tảng duy nhất, người dân không chỉ tiết kiệm thời gian mà còn hình thành thói quen sử dụng dịch vụ số một cách bền vững.