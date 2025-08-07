Người đàn ông mù mất hết tiền tiết kiệm trên đường đi hát rong

Ngày 7/8, anh Hồ Văn Khôi (30 tuổi, trú tại xã Tây Trà, tỉnh Quảng Ngãi) đã đến Công an xã Tây Trà trình báo việc bị mất tài sản.

Theo anh Hồ Văn Khôi, do hoàn cảnh khó khăn nên anh đến các phường trung tâm của tỉnh Quảng Ngãi hát rong, bán đồ chơi trẻ em mưu sinh. Quãng đường từ nhà đến nơi hát rong khoảng 90km.

Anh Hồ Văn Khôi đến Công an xã Tây Trà trình báo việc bị mất tài sản (Ảnh: Công an xã Tây Trà).

Mỗi đêm hát rong, anh Khôi kiếm được 30.000-60.000 đồng. Anh cố gắng tích góp tiền để chăm sóc cha và phòng lúc đau ốm.

Do bất cẩn anh đã đánh rơi toàn bộ số tiền tiết kiệm trên đường từ khu vực trung tâm tỉnh Quảng Ngãi về xã Tây Trà. Sau khi nhờ người thân tìm kiếm nhưng không có kết quả, anh đã đến công an xã nhờ hỗ trợ.

Ông Trương Công Lâm, Chủ tịch UBND xã Tây Trà, cho biết anh Hồ Văn Khôi là nạn nhân chất độc da cam. Anh Khôi đang sống cùng cha đã già tại xã Tây Trà.

“Anh Khôi là nạn nhân chất độc da cam, dù vậy anh vẫn cố gắng làm việc kiếm thêm thu nhập. Anh Khôi xuống khu vực trung tâm tỉnh Quảng Ngãi hát rong mưu sinh. Vài ngày anh mới về thăm nhà một lần. Trên đường về nhà anh đã đánh rơi số tiền lớn. Công an xã đang hỗ trợ anh Khôi tìm lại số tiền bị mất”, ông Lâm chia sẻ.