Công an đến tận nhà đưa đón người cao tuổi đi làm căn cước công dân

(Dân trí) - Nhiều người cao tuổi gặp khó khăn trong việc đi lại đã được lực lượng Công an TP Hà Nội đến tận nhà đưa đón tới các điểm làm căn cước công dân (CCCD).

Từ ngày 25/7-25/8, Công an TP Hà Nội mở đợt cao điểm thu nhận hồ sơ cấp CCCD gắn chíp cho những công dân đủ điều kiện còn lại trên toàn thành phố.

Ghi nhận tại trụ sở Công an phường Thanh Xuân Trung (quận Thanh Xuân, TP Hà Nội), từ 7h30 tối, rất đông người dân đã có mặt xếp hàng ngồi chờ làm CCCD gắn chíp.

Lực lượng chức năng phường Thanh Xuân Trung đã tiến hành gửi giấy mời tới toàn thể công dân chưa được làm CCCD gắn chip trên địa bàn phường, thực hiện việc tuyên truyền tới các khu dân cư, tổ dân phố thông qua các cuộc hội nghị, nhóm thông tin trên ứng dụng chat...

Theo chỉ đạo của Công an TP Hà Nội, tại trụ sở công an xã, phường, thị trấn triển khai 3 ca cấp căn cước công dân gắn chíp/ngày, từ 7h-22h hàng ngày, bảo đảm tận dụng tối đa thời gian sử dụng các bộ thiết bị thu nhận.

Em Nguyễn Quang Huy (sinh năm 2000), cư dân sinh sống tại phường Thanh Xuân Trung cho biết, năm ngoái Huy đã đăng ký làm CCCD gắn chíp nhưng tới hiện tại vẫn chưa được gửi trả. Biết thông tin tại Công an phường tổ chức làm CCCD đợt này nên tới để đăng ký làm lại.

Đối với những trường hợp công dân chưa làm CCCD, lực lượng Công an phường Thanh Xuân Trung cũng đưa ra phương án tới tận nhà các hộ gia đình để tuyên truyền, vận động người dân tranh thủ thời gian rảnh, ngày nghỉ để tiến hành các thủ tục làm CCCD.

Anh Vũ Bảo Ngọc (37 tuổi, sống tại ngõ 328 Nguyễn Trãi) cho biết, trong thời gian vừa qua anh chưa sắp xếp được công việc nên chưa đi làm CCCD được, sau khi được công an khu vực tới tuyên truyền, biết ngoài trụ sở Công an phường đã bố trí máy móc lưu động nên đã tới để làm CCCD ngay trong buổi tối.

Ông Phạm Nhuận (78 tuổi) cho biết, cả gia đình mình đã thực hiện rất nghiêm túc việc làm thẻ CCCD theo chỉ đạo của các cơ quan chức năng. Với việc công an khu vực tới tận nhà để tuyên truyền, vận động người dân, ông Nhuận thấy rằng điều này là rất tốt, thể hiện sự kiên trì của lực lượng công an, mong muốn thay đổi và tạo ra những điều tích cực.

Bà Phạm Thị Tám (85 tuổi) được công an khu vực tới tận nhà đưa đón ra trụ sở công an phường để làm CCCD. Lực lượng Công an phường Thanh Xuân Trung đã hỗ trợ các trường hợp người già gặp khó khăn trong việc đi lại bằng việc đưa đón tận nhà, hoàn tất việc làm CCCD.

Mọi vấn đề thắc mắc của người dân đều được công an phường trực tiếp hướng dẫn ngay tại trụ sở.

Người dân phải trải qua đầy đủ các quy trình cơ bản của việc làm CCCD như kê khai thông tin, lăn dấu vân tay, chụp ảnh thẻ...

Cán bộ công an phường yêu cầu người dân kiểm tra lại chính xác các thông tin trước khi ra về.

Theo Thiếu tá Mai Văn Đạo - Phó trưởng Công an phường Thanh Xuân Trung, được sự ủng hộ của người dân, trung bình một ngày công an phường đã hỗ trợ trên 200 trường hợp tới làm CCCD, hi vọng tới ngày 20/8 sẽ hoàn thành được chỉ tiêu theo chỉ đạo của Công an TP Hà Nội.