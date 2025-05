Cô gái bị xe tông ngồi một chỗ, gần 2 năm tài xế vẫn chưa bị xét xử

Những ngày qua, người dùng mạng xã hội lan truyền nội dung do tài khoản Facebook "Phạm Hữu Vinh" đăng tải.

Chủ tài khoản nhận mình là cha của Tuyết Mai (19 tuổi), nạn nhân trong vụ tai nạn giao thông xảy ra vào ngày 6/6/2023 trên đường ĐT 743C, phường Bình Hòa, TP Thuận An (Bình Dương). Người này nói rằng vụ việc xảy ra gần 2 năm, nhưng vẫn chưa được đưa ra xét xử, ông mong Công an tỉnh Bình Dương quan tâm, xử lý nhanh vụ án…

Ngoài lời "cầu cứu", trong bài đăng, chủ tài khoản còn kể lại những gian khổ mà con gái ông trải qua sau khi gặp tai nạn, cũng như quá trình tìm lại sự sống của con gái.

Mòn mỏi chờ phiên tòa công lý

Trao đổi với Dân trí, ông Phạm Hữu Vinh (SN 1983, ngụ TP Thuận An, Bình Dương) xác nhận mình là người đã đăng tải nội dung trên. Ông Vinh là cha của chị Phạm Thị Tuyết Mai (SN 2006), một trong số các nạn nhân của vụ tai nạn giao thông xảy ra vào chiều 6/6/2023.

Gần 2 năm qua, Mai phải cần người túc trực bên cạnh để chăm sóc mình (Ảnh: Xuân Đoàn).

Ông Vinh cho biết, sau vụ tai nạn, con gái của ông phải trải qua nhiều tháng điều trị tại các bệnh viện khác nhau. Sau khi được xuất viện, Mai sống thực vật thời gian dài, mọi sinh hoạt phải có người chăm lo, túc trực bên cạnh. Gần đây, Mai được vật lý trị liệu, tập bước đi. Cơ quan điều tra cũng thông báo, tỷ lệ thương tích của Mai do vụ tai nạn gây ra là 96%.

"Tôi nhiều lần hỏi thông tin từ điều tra viên và được thông báo vụ án vẫn đang trong quá trình điều tra. Tuy nhiên, gần 2 năm rồi vụ việc vẫn chưa được đưa ra xét xử. Trong khi đó, tài xế gây tai nạn vẫn ung dung đi uống cà phê. Tôi muốn tòa án đưa ra phán quyết cuối cùng, và vụ việc cần sớm khép lại", ông Vinh chia sẻ.

Vụ tai nạn nói trên có 4 người bị thương, trong đó Mai và ông Phùng Cắm Sáng (SN 1968, ngụ tỉnh Đắk Nông) là 2 nạn nhân bị thương nặng nhất, điều trị lâu nhất. Riêng ông Sáng sau khi được xuất viện về nhà điều trị một thời gian, đến ngày 17/4/2024 ông qua đời tại Quảng Bình.

Lý do khiến vụ án kéo dài

Trao đổi với Dân trí, Đại úy Đặng Huy Trọng - Điều tra viên thuộc Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Dương (người thụ lý hồ sơ) cho biết, vụ án kéo dài tới hiện nay vì cơ quan điều tra phải mất nhiều thời gian mới có thể giám định được thương tích của các nạn nhân, giám định thiệt hại và xác minh phương tiện liên quan.

"Các nạn nhân điều trị thời gian dài và điều trị tại nhiều bệnh viện khác nhau, cho nên chúng tôi phải đợi họ xuất viện, rồi thu thập hết hồ sơ bệnh án để giám định thương tích. Riêng trường hợp của ông Phùng Cắm Sáng, đến nay vẫn đang chờ kết quả giám định", ông Trọng nói.

Trong khi đó, lý giải việc tài xế gây tai nạn vẫn đi uống cà phê, vị công an cho biết sau khi xảy ra tai nạn, cơ quan điều tra đã tạm giữ tài xế 9 ngày, nhưng vụ tai nạn không có người tử vong lúc đó, chưa xác định được thiệt hại cụ thể nên cơ quan điều tra, viện kiểm sát phải trả tự do cho tài xế, đợi có kết luận giám định thương tích của các nạn nhân, kết quả giám định thiệt hại tài sản… Đến tháng 12/2024, khi đã có đầy đủ căn cứ, cơ quan điều tra khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam tài xế về tội Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ.

Đến hiện tại, vụ án được gia hạn điều tra một lần và thời hạn điều tra đến tháng 6/2025.

Hiện trường vụ tai nạn ngày 6/6/2023 (Ảnh: CTV).

Theo Luật sư Lê Trung Phát (Đoàn Luật sư TPHCM), trong vụ án này, bước đầu xác định hành vi của tài xế ô tô đã vi phạm quy định tại khoản 2, Điều 260, Bộ luật Hình sự 2015 (có khung hình phạt tù lên đến 10 năm), và thuộc loại tội phạm rất nghiêm trọng được quy định tại Điều 9 Bộ luật Hình sự.

Căn cứ vào Điều 172 Bộ luật Tố tụng Hình sự 2015, thời hạn điều tra không quá 4 tháng và được gia hạn điều tra hai lần (quy định tại Khoản 2, Điều 172), mỗi lần không quá 4 tháng. Như vậy, thời gian điều tra và gia hạn có thể lên đến 12 tháng.

Chưa tính đến trong quá trình gia hạn điều tra, nếu phát sinh các căn cứ tạm đình chỉ điều tra để chờ kết quả xác minh, thời gian tạm đình chỉ sẽ không tính vào thời gian gia hạn điều tra.

Vụ tai nạn giao thông này để lại hậu quả rất lớn và đa dạng, bao gồm thiệt hại cả về sức khỏe con người và tài sản hư hỏng. Do ban đầu chưa có người tử vong, cơ quan điều tra phải căn cứ vào tỷ lệ thương tích của các nạn nhân để định khung trong việc truy tố, do đó phải chờ các nạn nhân điều trị xong, mới có thể giám định thương tích. Việc này là phù hợp với quy trình của một vụ án.