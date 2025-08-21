Đảng bộ cơ quan Đảng tỉnh Tây Ninh thống nhất 5 chỉ tiêu nhiệm kỳ mới

Đại hội diễn ra trong 2 ngày 20-21/8, với sự tham dự của 250 đại biểu đại diện cho 1.760 đảng viên trong toàn Đảng bộ.

Trong nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy cùng các cấp ủy, tổ chức cơ sở Đảng đã lãnh đạo hoàn thành chỉ tiêu nghị quyết, triển khai hiệu quả nhiều chương trình đột phá, kịp thời ổn định tổ chức bộ máy, chủ động phối hợp hoàn thành nhiệm vụ chính trị trọng tâm.

Công tác xây dựng tổ chức cơ sở Đảng, quản lý cán bộ, đảng viên, bồi dưỡng tạo nguồn quần chúng ưu tú được chú trọng.

Đại hội diễn ra trong 2 ngày 20 và 21/8 với sự tham dự của 250 đại biểu (Ảnh: N.Q.).

Đại hội đã thảo luận, thống nhất thông qua báo cáo chính trị của Đảng bộ; báo cáo tổng hợp ý kiến góp ý dự thảo văn kiện Đại hội XIV của Đảng và dự thảo văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh Tây Ninh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Nghị quyết đại hội xác định 5 chỉ tiêu chủ yếu. Trong đó, Đảng bộ các cơ quan Đảng tỉnh hàng năm được xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; trên 90% tổ chức cơ sở Đảng và trên 90% đảng viên được đánh giá, xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ (không có tổ chức cơ sở Đảng không hoàn thành nhiệm vụ). Chương trình đột phá của nhiệm kỳ là thực hiện chuyển đổi số trong hoạt động của Đảng bộ các cơ quan Đảng của tỉnh.

Để thực hiện thắng lợi nghị quyết, đại hội đề ra 7 nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm, hướng đến xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh với phương châm “Tinh - gọn - mạnh - hiệu năng - hiệu lực - hiệu quả”.

Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Tây Ninh Nguyễn Mạnh Hùng thay mặt Thường trực Tỉnh ủy tặng hoa chúc mừng đại hội (Ảnh: N.Q).

Phát biểu chỉ đạo, Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Tây Ninh Nguyễn Mạnh Hùng đề nghị từng chi bộ, đảng bộ, cơ quan, cán bộ, đảng viên phát huy tinh thần đoàn kết, đồng lòng xây dựng tập thể thống nhất ý chí và hành động; đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số trong toàn Đảng bộ.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy bày tỏ tin tưởng cán bộ, đảng viên và quần chúng trong toàn Đảng bộ sẽ phát huy tinh thần đoàn kết, đổi mới, sáng tạo, vượt qua khó khăn, thách thức, hoàn thành xuất sắc mục tiêu, chỉ tiêu và chương trình đột phá nghị quyết đại hội đã đề ra.