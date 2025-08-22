Xe tăng, tên lửa, UAV di chuyển oai hùng qua Quảng trường Ba Đình

Tối 21/8, tại Quảng trường Ba Đình (Hà Nội) đã diễn ra buổi tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9 (Ảnh: Nguyễn Hải)

Quy mô của buổi tổng hợp luyện tối 21/8 tương đương ngày lễ chính thức với sự tham gia của đầy đủ các lực lượng: Khối đi, khối đứng, khối xe pháo khí tài quân sự, công an và lực lượng bảo đảm, phục vụ.

Sau khi các khối đi diễu binh, diễu hành qua lễ đài là sự xuất hiện của khối xe pháo quân sự thu hút sự chú ý của hàng vạn người dân quanh khu vực Quảng trường Ba Đình.

Trong ảnh là tổ hợp tên lửa S-125-VT di chuyển đầy oai hùng, mạnh mẽ qua Quảng trường Ba Đình. Tên lửa S-125-VT là phiên bản hiện đại hóa nên có tính năng vượt trội so với phiên bản tiêu chuẩn của tổ hợp Pechora, thậm chí có một vài tính năng tăng gấp vài lần (Ảnh: Mạnh Quân).

Đi đầu là đội hình pháo phản lực BM-21 - mẫu pháo phóng loạt tự hành, cơ động, linh hoạt được cải tiến với tính năng cơ động cao, tầm bắn vượt trội.

Kế tiếp phía sau là tên lửa chiến dịch Scud - hoả lực mặt đất chiến lược tầm xa, biểu tượng của sức mạnh và ý chí quyết thắng của bộ đội pháo binh tên lửa, đây là nền tảng để bộ đội pháo binh tên lửa nâng cao sức mạnh chiến đấu, sẵn sàng giáng đòn hoả lực sấm sét vào quân thù bảo vệ Tổ quốc (Ảnh: Mạnh Quân).

Xe tăng T-90S chủ lực, hiện đại của Quân đội nhân dân Việt Nam và hệ thống tên lửa Trường Sơn di chuyển hùng dũng qua Quảng trường Ba Đình lịch sử (Ảnh: Mạnh Quân).

Tổ hợp tên lửa Trường Sơn có nhiệm vụ quan sát mặt biển, chỉ huy thông tin, lựa chọn tiêu diệt và thực hiện đòn đánh tên lửa. Đây là một trong những thành phần nòng cốt của hệ thống phòng thủ bờ biển, có thể giáng những đòn tên lửa với uy lực mạnh, tiêu diệt các mục tiêu của đối thủ trên biển và trên bờ (Ảnh: Mạnh Quân).

Xe tăng T-90S trang bị pháo 125 ly và súng máy đồng trục và đặc biệt là khả năng phóng tên lửa qua lòng pháo, những vũ khí này mang đến ưu thế, hoả lực vượt trội.

Sau khi đi qua Quảng trường Ba Đình, xe tăng T-90S rẽ vào đường Trần Phú và di chuyển về Sở Chỉ huy ở Nguyễn Tri Phương. Trong cuộc diễu binh, diễu hành dịp Quốc khánh 2/9 các xe tăng, xe thiết giáp,... tập kết tại Sở Chỉ huy ở Nguyễn Tri Phương (Ảnh: Nguyễn Hải).

Xe chiến đấu bộ binh bọc thép XCB-01 do Tổng cục Công nghiệp quốc phòng Việt Nam thiết kế và chế tạo, lần đầu tiên ra mắt năm 2022 di chuyển qua Quảng trường Ba Đình về điểm tập kết (Ảnh: Đỗ Minh Quân).

Tên lửa chiến dịch Scud - hoả lực mặt đất chiến lược tầm xa của Quân đội nhân dân Việt Nam lưu thông trên phố Nguyễn Thái Học đầy dũng mãnh, uy lực. Quá trình tên lửa di chuyển thu hút sự quan tâm của hàng nghìn người dân, nhiều người sử dụng điện thoại để quay, chụp lại hình ảnh tên lửa di chuyển trên đường phố. Đây là điều mà từ trước đến nay nhiều người chưa từng chứng kiến. (Ảnh: Thành Đông).

Trong ảnh là tổ hợp tên lửa S-125-VT di chuyển đầy uy lực về điểm tập kết (Ảnh: Thành Đông).

Xe thiết giáp chống khủng bố XTC-02 do Công nghiệp Quốc phòng Việt Nam độc lập thiết kế, chế tạo. Cùng với đó là dàn pháo tự hành SU-122, SU-152,... (Ảnh: Hoàng Việt).

Xe tăng T-90S di chuyển đầy linh hoạt, mạnh mẽ trên đường phố Thủ đô. Đây là một trong những mẫu xe tăng hiện đại của thế giới cũng như Việt Nam (Ảnh: Đỗ Minh Quân).

Các UAV do Việt Nam sản xuất có thể thực hiện các nhiệm vụ bằng đường không với độ chính xác cao, có thể hoạt động cả ngày lẫn đêm (Ảnh: Thành Đông).

Khối xe phòng hoá của Binh chủng Hoá học, biểu tượng của sức mạnh bảo vệ Tổ quốc trước vũ khí huỷ diệt hàng loạt, khả năng ứng phó với các mối đe doạ sinh học, hoá học, phóng xạ hạt nhân và sự cố môi trường, xử lý chất độc sau chiến tranh (Ảnh: Nguyễn Hải).

Tổ hợp tên lửa phòng thủ bờ biển di động K300P Bastion-P di chuyển trong sự hò reo, thích thú của người dân. Nhiều người đây là lần đầu tiên họ được ngắm tên lửa, xe tăng ngoài đời (Ảnh: Hoàng Việt).

Theo kế hoạch vào sáng 2/9 sau khi đi qua lễ đài tại Quảng trường Ba Đình, dự kiến các khối diễu binh, diễu hành sẽ chia làm 7 hướng, di chuyển qua các tuyến phố trung tâm Hà Nội.

Khu vực lễ đài tại Quảng trường Ba Đình dành cho các đại biểu có giấy mời.

Người dân có thể theo dõi sự kiện tại các tuyến phố đoàn diễu binh, diễu hành đi qua và qua màn hình LED được lắp đặt tại nhiều tuyến phố trên địa bàn thành phố (Ảnh: Đỗ Minh Quân).