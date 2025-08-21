Hàng trăm cây thông lâu năm cạnh cao tốc chết khô, nghi do bị đầu độc

Chiều 21/8, lãnh đạo Chi cục Kiểm lâm thành phố Huế xác nhận đã nắm thông tin về vụ hàng trăm cây thông nhựa lâu năm thuộc rừng phòng hộ tại phường Thủy Xuân, thành phố Huế, đã bị kẻ xấu khoan lỗ và đổ thuốc độc, gây chết hàng loạt. Vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Các cây thông bị ảnh hưởng thuộc rừng phòng hộ do Công ty TNHH Nhà nước Một thành viên Lâm nghiệp Tiền Phong quản lý.

Hàng loạt cây thông nhựa nhiều năm tuổi tại Huế bị chết khô, nghi do đầu độc (Ảnh: Vi Thảo).

Trước đó, hôm 18/8, lực lượng bảo vệ rừng của đơn vị quản lý đã phát hiện 120 cây thông nhựa có tuổi đời từ 31 đến 45 năm (tại khoảnh 4 và 6, tiểu khu 155, thuộc thôn Dạ Khê, phường Thủy Xuân, thành phố Huế), bị kẻ xấu khoan lỗ và đổ thuốc.

Theo ghi nhận của phóng viên Dân trí, tại hiện trường, nhiều cây thông đã chết khô, lá vàng úa, thân và cành khô héo, khả năng phục hồi rất thấp. Đa số các cây đều có một lỗ khoan gần gốc, cho thấy dấu hiệu bị đổ hóa chất.

Hiện trường được khoanh vùng cho thấy, nhiều cây thông bị đầu độc nằm xen lẫn trong rừng keo thương mại (Ảnh: Vi Thảo).

Khu vực rừng thông bị phá hoại nằm cạnh cao tốc Cam Lộ - La Sơn, cách khu dân cư khoảng hơn 1km, xen lẫn với diện tích cây keo công nghiệp.

Cơ quan chức năng đã khoanh vùng hiện trường để phục vụ công tác điều tra, nhằm truy tìm thủ phạm gây ra vụ phá hoại rừng thông này.

Đây không phải là lần đầu tiên xảy ra tình trạng phá hoại rừng thông tại khu vực này.

Cơ quan chức năng đang điều tra vụ phá hoại rừng thông phòng hộ tại phường Thủy Xuân, thành phố Huế (Ảnh: Vi Thảo).

Hồi giữa tháng 6, Công ty TNHH Nhà nước Một thành viên Lâm nghiệp Tiền Phong cũng đã phát hiện 6 cây thông nhựa tại khoảnh 1, tiểu khu 154, dọc đường lên lăng Khải Định (phường Thủy Xuân, thành phố Huế) bị hủy hoại tương tự bằng cách khoan lỗ và đổ thuốc.

Đơn vị quản lý rừng đã phối hợp với kiểm lâm và chính quyền địa phương kiểm tra, lập biên bản ghi nhận hiện trường. Tuy nhiên, cho đến nay, cơ quan chức năng vẫn chưa tìm ra kẻ đã phá hoại.