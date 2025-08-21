Cao tốc Cần Thơ - Cà Mau dài 110km sẽ có 2 trạm dừng nghỉ

Chiều 21/8, tại Km53 đoạn qua xã Vị Thuỷ, TP Cần Thơ thuộc cao tốc Cần Thơ - Cà Mau, Đoàn công tác của Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội có buổi kiểm tra tiến độ dự án với chủ đầu tư, nhà thầu.

Báo cáo với Đoàn công tác, ông Phan Duy Lai, Phó giám đốc Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận, cho biết sản lượng thi công dự án đến nay đạt hơn 74% so với kế hoạch.

Ông Phan Duy Lai, Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận báo cáo tiến độ thực hiện với đoàn công tác (Ảnh: Bảo Kỳ).

Theo ông Lai, các đơn vị đang triển khai nhân lực thi công 3 ca, 4 kíp, đảm bảo hoàn thành toàn bộ dự án vào 19/12 theo chỉ đạo của Chính phủ.

"Đối với 2 trạm dừng nghỉ thuộc dự án, trạm dừng nghỉ trên địa bàn TP Cần Thơ có quy mô hơn 6ha đã mở thầu và đang triển khai đánh giá lựa chọn nhà đầu tư. Trạm còn lại thuộc tỉnh An Giang có quy mô khoảng 3ha, Ban đã trình Cục Đường bộ Việt Nam phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư", ông Lai cho hay.

Tại buổi khảo sát, ông Nguyễn Thế Minh, Phó Cục trưởng Cục Kinh tế - Quản lý đầu tư xây dựng, cho biết tình hình vật liệu thi công, vật liệu, cát đá đã huy động đủ cho dự án để về đích đúng tiến độ.

Đối với các nút giao lớn như IC5, IC10, IC12... trên tuyến, do lưu lượng phương tiện nhiều, sẽ hoàn thành vào ngày 19/12. Những nút giao còn lại đến tháng 10 mới dỡ tải, sau đó thi công tổng thể đảm bảo tháng 6/2026 hoàn thành.

Sau khi nghe báo cáo của chủ đầu tư, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính Nguyễn Minh Sơn động viên các đơn vị sớm đưa dự án về đích đúng hẹn vào ngày 19/12 như Chính phủ đề ra.

Ông Sơn đồng thời trao đổi về tiến độ của những hạ tầng liên quan cao tốc như trạm thu phí, trạm dừng nghỉ trên tuyến.

Cao tốc trục dọc dài 110km sẽ thông xe vào ngày 19/12 (Ảnh: Bảo Kỳ).

Theo thiết kế, dự án xây dựng đường bộ cao tốc đoạn Cần Thơ - Cà Mau có chiều dài 110,85km, được chia làm 2 dự án thành phần gồm: đoạn Cần Thơ - Hậu Giang và đoạn Hậu Giang - Cà Mau.

Tổng mức đầu tư của dự án là 27.523 tỷ đồng, khởi công ngày 1/1/2023, kế hoạch hoàn thành tháng 12/2025.

Cao tốc Cần Thơ - Cà Mau là dự án cuối cùng của tuyến đường bộ cao tốc Bắc Nam phía Đông giai đoạn II, được kỳ vọng sẽ khép kín trục dọc "xương sống mới" kết nối nội vùng, liên vùng, thông tuyến cao tốc Bắc Nam từ TPHCM - Trung Lương - Mỹ Thuận - Cần Thơ, kết nối các đường cao tốc trục ngang Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng và Hà Tiên - Rạch Giá - Bạc Liêu trong tương lai.

Khi hoàn thành đưa vào khai thác, cao tốc có quy mô 4 làn xe, nền đường rộng 17m, vận tốc tối đa 80km/h. Giai đoạn hoàn chỉnh, bề rộng nền đường 25m, vận tốc tối đa 120km/h, hoàn thành mục tiêu cả nước nối thông tuyến cao tốc từ Cao Bằng tới Cà Mau và hoàn thành 600km cao tốc tại Đồng bằng sông Cửu Long trong nhiệm kỳ này.