Chuyện về "người dẫn đường đi xuyên tâm lũ" ở Nghệ An

Anh Vi Văn Hòa (SN 1993) là thành viên Tổ bảo vệ an ninh trật tự cơ sở bản Thằm Thẩm, xã Nhôn Mai, tỉnh Nghệ An - người được chúng tôi gọi bằng cái tên trìu mến là “người dẫn đường đi xuyên tâm lũ”.

Làm cho dân phải có trách nhiệm

Chúng tôi gặp anh Hòa trong khi tác nghiệp tại xã Nhôn Mai, tỉnh Nghệ An. Đó là một buổi sáng cuối tháng 7, sau khi nhận thông tin xã Nhôn Mai trải qua trận lũ quét kinh hoàng khiến bản làng tan hoang, nhóm phóng viên Dân trí cùng 2 đồng nghiệp đã quyết định men theo Quốc lộ 16 để tiếp cận “điểm nóng” sạt lở, lũ quét tại bản Có Hạ.

Tuy nhiên, chuyến đi buộc phải dừng lại vì toàn tuyến Quốc lộ 16 khi đó ngổn ngang bùn đất, đá rơi lởm chởm. Con đường huyết mạch bị chia cắt bởi hàng trăm điểm sạt lở sau trận lũ lịch sử.

Đường vào bản Có Hạ, xã Nhôn Mai bám đầy bùn đất do sạt lở núi (Ảnh: Dương Nguyên).

May mắn, chúng tôi được Công an xã Nhôn Mai giới thiệu gặp anh Vi Văn Hòa và anh đã không do dự mà vội khoác chiếc áo mưa cũ, lên đường đưa chúng tôi đi xuyên vào vùng lũ.

Trên quãng đường hơn 10km vào bản Có Hạ đang bị cô lập, anh Hòa khiến cả đoàn phóng viên thán phục bởi tinh thần “vì nhân dân phục vụ”.

Anh cho biết sinh ra ở bản Thằm Thẩm, từ nhỏ anh đã quen thuộc với cảnh khó khăn của người dân nơi đây. Anh được tín nhiệm, lựa chọn làm thành viên Tổ bảo vệ an ninh trật tự cơ sở, cắm chốt tại bản Thằm Thẩm cách đây không lâu.

Từ khi nhận nhiệm vụ, anh luôn hoàn thành tốt, là nhân tố quan trọng hỗ trợ việc nắm bắt địa bàn giúp lực lượng công an cấp xã thực hiện nhiệm vụ đảm bảo an ninh trên địa bàn.

Anh Hòa với đôi chân trần, vượt qua những đoạn đường đất, đá lởm chởm (Ảnh: Duy Tuyên).

“Dù có khó khăn cũng phải tự khắc phục. Mình đã nhận nhiệm vụ phải làm những gì có lợi cho dân. Làm cho dân phải có trách nhiệm”, anh Hòa chia sẻ.

Anh kể, do ảnh hưởng của cơn bão số 3, nhiều khu vực ở xã Nhôn Mai bị chia cắt nghiêm trọng. Quốc lộ 16 - tuyến đường huyết mạch nối các bản vùng cao - xuất hiện hàng trăm điểm sạt lở, nhiều đoạn bị cuốn trôi, bùn đất ngập lối. Hàng chục bản làng rơi vào cảnh cô lập hoàn toàn, không thể tiếp cận bằng phương tiện cơ giới.

Trong tình cảnh ấy, anh Hòa đã tình nguyện đi vào những nơi chịu thiệt hại nặng nề nhất để nắm thông tin. Quãng đường gần 10km phải băng rừng, vượt suối, đối mặt với nguy cơ sạt lở bất cứ lúc nào, nhưng anh không một lời than phiền.

Nhường ủng cho người dân, đi chân đất lội bùn vào tâm lũ

Anh Hòa không chỉ là người dẫn đường, anh còn trực tiếp tham gia hỗ trợ sơ tán dân ngay từ đêm đầu tiên mưa lũ ập về.

Đường vào bản Có Hạ bị chia cắt (Ảnh: Dương Nguyên).

“Hôm 22/7 mưa lớn cả ngày. Hơn 19h, đất đá bắt đầu sạt lở, Trưởng bản và công an xã gọi điện báo động, tôi cùng mọi người đi từng nhà kêu gọi bà con sơ tán ngay trong đêm”, anh Hòa nhớ lại khi đó, một phần căn nhà cũ của mình cũng bị đổ sập.

May mắn thay, vợ con anh và tài sản đã được di chuyển đến nơi ở tạm từ trước, sau khi nhận được cảnh báo về nguy cơ sạt lở. Sau vụ lở đất, anh không ở lại chăm lo cho gia đình mà lập tức quay trở lại giúp đỡ dân làng.

“Tôi đi quanh bản, hỗ trợ di dời nhà cửa cho bà con, giúp họ chuyển lương thực, nước uống, dựng lán tạm. Ngày nào cũng mặc áo mưa đi cả ngày, mỗi ngày thay 5-6 bộ quần áo. Vợ tôi lo lắng khi thấy tôi đi cả ngày nhưng cũng động viên tôi cố gắng lo cho bà con trước”, anh Hòa kể.

Gia đình chị Seo Thị Tuyết ngồi thất thần nhìn căn nhà chỉ còn lại đống đổ nát sau khi trận lũ quét, sạt lở tàn phá (Ảnh: Dương Nguyên).

Dù phụ cấp ít ỏi nhưng anh Hòa chưa từng đòi hỏi gì. Suốt tuần dẫn đường, hỗ trợ dân vùng lũ, anh chỉ mang theo vài bộ quần áo. Trên đường đi, có người bị mất dép trong đống bùn đất, anh sẵn sàng tháo đôi ủng mình đang mang để nhường cho người dân và đi chân trần leo núi, băng rừng.

Có những lúc vấp phải vật sắc nhọn trên đường, mặc dù đau đớn nhưng anh nhanh chóng lấy lại tinh thần, không muốn để người khác phải bận tâm. “Đi chân đất quen rồi, không đau nữa đâu”, anh cười hiền hậu chia sẻ khi chúng tôi tỏ ra lo lắng cho anh.

Anh Vi Văn Hòa (thứ 2 từ trái sang) cùng nhóm phóng viên ăn tạm gói mỳ sau hành trình băng rừng, lội suối vào bản Có Hạ (Ảnh: Hoàng Dương).

Với bà con xã Nhôn Mai, anh Vi Văn Hòa không chỉ là lực lượng an ninh cơ sở, mà còn là chỗ dựa tinh thần. Trong thiên tai, hình ảnh anh len lỏi qua những cung đường hiểm trở, gọi từng người dân rời khỏi vùng nguy hiểm, rồi dắt từng đoàn cứu trợ vào tâm lũ chính là biểu tượng của lòng tận tụy và tinh thần trách nhiệm.

Trao đổi với phóng viên Dân trí, Trung tá Lô Tú Tài, Trưởng Công an xã Nhôn Mai, cho biết toàn xã có 21 tổ an ninh, trật tự cơ sở. Trong đợt mưa lũ vừa qua, lực lượng an ninh, trật tự cơ sở tại các thôn, bản đóng vai trò hết sức quan trọng.

Để hỗ trợ bà con bị cô lập, anh Hòa đã vượt núi, băng rừng vào tâm lũ chỉ với đôi chân trần (Ảnh: Duy Tuyên).

“Khi bản làng bị cô lập, họ là những người chủ động tổ chức giúp người dân di dời tài sản, sơ tán đến nơi an toàn. Nhờ đó mà trong đợt lũ vừa qua, dù hơn 60 căn nhà bị cuốn trôi, nhưng không có thiệt hại nghiêm trọng về người”, Trung tá Lô Thanh Tài chia sẻ.

Cũng theo vị Trưởng Công an xã Nhôn Mai, anh Vi Văn Hòa là cán bộ có năng lực, năng động, anh thường xuyên nắm bắt, trao đổi công việc để công an xã thực hiện nhiệm vụ đảm bảo an ninh trên địa bàn. Cũng nhờ đó mà thời gian qua, an ninh trật tự trên địa bàn được đảm bảo tốt, cuộc sống người dân được bình yên.

Thiên tai đã để lại những vết thương, nhưng cũng làm sáng lên tình người. Rời Nhôn Mai, hình ảnh người dẫn đường Vi Văn Hòa vẫn khiến chúng tôi ấn tượng sâu sắc. Anh không vì danh hiệu, không màng vinh quang, chỉ mong một điều giản dị bà con được an toàn.