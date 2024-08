Cảnh hoang tàn ở Nhà máy Sứ Hải Dương

Tiền thân của Công ty cổ phần Sứ Hải Dương là Nhà máy Sứ Hải Dương (ở TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương) được thành lập từ năm 1960 và là một trong 14 nhà máy công nghiệp đầu tiên của nước ta, với quy mô ban đầu là 8 triệu sản phẩm/năm.

Với sứ mệnh sản xuất và cung cấp các sản phẩm sứ dân dụng như bát cơm, bát canh, đĩa ăn, ấm, chén... Sứ Hải Dương đã luôn hiện diện, trở thành ký ức đẹp trong nhiều gia đình người Việt.

64 năm tồn tại, Nhà máy Sứ Hải Dương, Công ty cổ phần Sứ Hải Dương từng là biểu tượng thịnh vượng của nền công nghiệp Hải Dương… Trong ảnh là một nút giao thông ở nội thành của TP Hải Dương, có tên gọi là "Ngã tư máy sứ".

Công trình mang biểu tượng của Hải Dương này sắp phải phá bỏ để nhường chỗ cho dự án xây dựng khu tái định cư và trường mầm non. Cụ thể, tỉnh Hải Dương sẽ thu hồi 8.458m2 đất do Công ty cổ phần Sứ Hải Dương đang quản lý, sử dụng để triển khai xây dựng Khu tái định cư và Trường mầm non Hoa Sứ.

Chấp hành chủ trương của tỉnh Hải Dương, phía Công ty cổ phần Sứ Hải Dương đã ngừng sản xuất, di dời máy móc, thiết bị đi địa điểm khác để tiếp tục sản xuất.

Trong ảnh là phân xưởng 1 của Nhà máy Sứ Hải Dương đã ngừng hoạt động lâu ngày. Những máy móc, thiết bị còn lại tại phân xưởng này đã hoen gỉ, hư hỏng.

Tại phân xưởng 1 các máy móc làm nhiệm vụ nghiền đất tạo nguyên liệu cho phân xưởng 2 (tạo hình).

Một thiết bị ở phân xưởng 1 Nhà máy Sứ Hải Dương đã hư hỏng, chờ tháo đi sử dụng vào mục đích khác.

Những khoang chứa đất cao lanh một thời của Nhà máy Sứ Hải Dương nay bỏ không.

Phân xưởng tạo hình của Nhà máy Sứ Hải Dương chỉ còn lại những sản phẩm chưa hoàn thiện, bị lỗi, vỡ nát.

Khuôn tạo hình các sản phẩm sứ còn sót lại.

Bàn tạo hình thủ công những sản phẩm sứ một thời đã bỏ không, hư hỏng theo thời gian.

Đây là phân xưởng 3 - nơi nung các sản phẩm.

Năm 1978, nhà máy đã đầu tư lò tuynel công nghệ Trung quốc nâng Quy mô lên 15 triệu sản phẩm/năm, đồng thời thay đổi công nghệ nung lò tròn sang lò hầm (tuynel). Năm 2000, nhà máy đầu tư lò con lăn nung hoa, chuyển nhiên liệu than sang nhiên liệu khí hóa lỏng gas (LPG).

Năm 2010, nhà máy tiếp tục cải tạo 3 hệ thống lò nung từ công nghệ nung chậm sang công nghệ nung lò tuynel lửa đảo, trong đó có 2 hệ thống chuyển từ nung khí than sang nung khí gas, nâng công suất lên 50 triệu sản phẩm/năm.

Theo báo cáo của UBND TP Hải Dương, Công ty cổ phần Sứ Hải Dương đã bàn giao 8.458m2 đất để thực hiện xây dựng khu tái định cư của dự án 1.

UBND tỉnh Hải Dương đã có quyết định về việc chuyển mục đích sử dụng đất, giao đất (đợt 1) để đầu tư xây dựng hạ tầng khu tái định cư và xây dựng Trường Mầm non Hoa Sứ (đợt 1- giai đoạn 1) với diện tích 8.458 m2.

UBND tỉnh Hải Dương đã có quyết định phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ phần tài sản máy móc trang thiết bị trong Nhà máy Sứ Hải Dương với số tiền hơn 6,2 tỷ đồng.

TP Hải Dương đã chi trả tiền cho Công ty cổ phần Sứ Hải Dương theo quy định để di chuyển máy móc thiết bị sang địa điểm mới. Toàn bộ phương án bồi thường, hỗ trợ chi trả tiền đối với Công ty cổ phần Sứ Hải Dương đã thực hiện xong.