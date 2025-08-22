Nghi vấn chồng xô xát với vợ rồi đốt nhà làm cháy lan khu chợ ở Cà Mau

Chiều 22/8, ông Phạm Thành Ngại, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau, cùng ông Lê Văn Sử, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, đã đến hiện trường vụ cháy chợ tại xã Thanh Tùng.

Chủ tịch tỉnh Cà Mau Phạm Thành Ngại thăm hỏi, trao hỗ trợ người dân bị thiệt hại (Ảnh: CTV).

Lãnh đạo UBND tỉnh trực tiếp thăm hỏi, động viên và trao hỗ trợ bước đầu cho các hộ dân bị thiệt hại.

Làm việc nhanh với chính quyền địa phương, ông Phạm Thành Ngại yêu cầu các lực lượng tiếp tục túc trực tại hiện trường.

Người dân còn thất thần sau vụ cháy (Ảnh: CTV).

Ông Ngại cũng giao UBND xã Thanh Tùng rà soát từng hộ bị thiệt hại để có hướng hỗ trợ phù hợp; đồng thời quan tâm, ổn định đời sống người dân sau vụ cháy.

Qua xác minh bước đầu, có thông tin cho rằng một người đàn ông (nhà trong khu chợ) cự cãi, xô xát với vợ rồi đốt nhà làm cháy lan khu chợ.

Lực lượng chức năng hết mình dập lửa tại khu chợ (Ảnh: CTV).

Theo báo cáo nhanh của UBND xã Thanh Tùng, khoảng 11h45 ngày 22/8, trong khu vực chợ nhà lồng của xã xảy ra vụ cháy tại hộ ông N.V.P.. Vụ cháy được người dân xung quanh phát hiện và báo cho cơ quan chức năng địa phương.

Hầu hết nhà trong khu chợ làm bằng gỗ, cộng thêm gió mạnh nên đám cháy lan nhanh, khói bốc ngùn ngụt cao hàng chục mét.

Đến hơn 13h cùng ngày, đám cháy cơ bản được khống chế.

Nhiều ki ốt bị thiêu rụi (Ảnh: CTV).

Qua thống kê ban đầu, vụ cháy không gây thiệt hại về người nhưng thiêu rụi toàn bộ 56 căn ki ốt của 25 hộ kinh doanh.

Được biết, chợ Thanh Tùng nằm dọc theo bờ sông, bên trong có hàng chục ki ốt bán nhiều mặt hàng như vải, đồ gia dụng,... Trong khu chợ cũng có nhiều gia đình tiểu thương sinh sống.

Cơ quan chức năng đang điều tra làm rõ nguyên nhân vụ cháy.