Xót xa cảnh mẹ nghèo đơn thân nuôi con mắc tan máu bẩm sinh

Mẹ đơn thân kiệt sức cứu con mắc bệnh hiểm nghèo (Video: Thùy Hương).

Gian nan hành trình cứu con của người mẹ đơn thân

Những ngày đầu tháng 8, bản Xuân Lứa (xã Mường Lạn, tỉnh Điện Biên) chìm trong màn mưa trắng xóa. Con đường đất dốc cao, trơn trượt dẫn vào nhà chị Lò Thị Thương (SN 1990) lầy lội đến mức mỗi bước chân đều ngập trong bùn.

Ngôi nhà tạm bợ, xiêu vẹo của mẹ con chị Thương (Ảnh: Tùng Dương).

Trong căn nhà tạm bợ, chị Thương đang nhẹ nhàng xoa cánh tay gầy guộc của con trai - bé Lò Đức Khải (11 tuổi). Năm nay lên lớp 6, nhưng cơ thể bé Khải gầy yếu, nặng 17kg, cao 1,2m. Làn da cậu bé xanh xao, vàng vọt, ánh mắt lúc nào cũng mệt mỏi.

Bé Khải gầy gò, xanh xao, ánh mắt lúc nào cũng mệt mỏi (Ảnh: Tùng Dương).

Chị Thương cho biết, năm 4 tuổi, Khải thường xuyên sốt cao, mệt lả, nhiều lần ngất ngay giữa nhà. Khi khám ở tuyến huyện, bác sĩ chẩn đoán Khải thiếu máu nặng và chuyển gấp tới Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương.

Tại đây, kết quả xét nghiệm xác định Khải mắc bệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) thể nặng - căn bệnh khiến cơ thể không thể tự sản sinh đủ hồng cầu khỏe mạnh, buộc người bệnh phải truyền máu định kỳ suốt đời.

Từ đó, hành trình chữa bệnh gian nan của 2 mẹ con chị Thương bắt đầu. Mỗi tháng 1 lần, 2 mẹ con lại vượt hơn 400km từ Điện Biên xuống Hà Nội. Không biết bao nhiêu lần, Khải phải nằm bất động trên giường bệnh, cánh tay nhỏ xíu chi chít vết kim tiêm. Cơ thể mệt mỏi, đau đớn nhưng bé ngoan ngoãn chịu đựng. Thấy mẹ rơi nước mắt, Khải khẽ nắm chặt tay mẹ thì thầm: “Mẹ đừng khóc!”.

Chị Thương cho biết: “Khải có Bảo hiểm y tế, nhưng tiền thuốc ngoài danh mục, tiền ăn uống, đi lại... tôi phải tự lo. Một đợt con nằm viện dài ngày có khi tốn hàng chục triệu đồng. 7 năm qua, tổng chi phí điều trị cho Khải đã gần 300 triệu”.

Mỗi khi truyền máu xong, sức khỏe khá hơn chút là Khải lại háo hức hỏi khi nào được đi học. Cậu bé rất hiểu chuyện và thương mẹ, chưa bao giờ đòi hỏi điều gì ngoài quyển truyện tranh hay vài gói bim bim. Quần áo em mặc chủ yếu là mẹ xin từ các anh lớn hoặc từ các đoàn thiện nguyện.

Người mẹ nghèo ôm con, lòng dấy lên nỗi lo không biết rồi đây sẽ kiếm đâu ra tiền để cứu con (Ảnh: Tùng Dương).

Năm 2023, sau nhiều mâu thuẫn, vợ chồng chị Thương ly hôn. Cậu con trai lớn (SN 2012) ở với bố, bé Khải ở với mẹ. Từ đó, chị Thương vừa làm mẹ, vừa làm cha và kiêm luôn vai trò y tá chăm sóc con.

Công việc của chị chủ yếu làm nông nghiệp hoặc ai thuê gì làm nấy, thu nhập bấp bênh, chỉ đủ lo bữa ăn đạm bạc. Những khi con trở bệnh, chị phải nghỉ làm chăm con khiến kinh tế vốn eo hẹp càng thêm kiệt quệ.

Chị Thương chia sẻ, bệnh của Khải bắt buộc tháng nào cũng phải xuống Hà Nội truyền máu và chữa trị. Nếu không được truyền máu kịp thời, cơ thể con sẽ suy kiệt, không thể đi lại được.

“Có tháng con phải nằm viện 1 tuần, nhưng cũng có khi phải nằm mấy tuần liền. Tiền thuốc đã hơn 2 triệu mỗi tháng, chưa kể các chi phí khác. Nhiều khi, tôi phải xin hàng xóm từng bát gạo cho con ăn. Thấy con xanh xao, yếu ớt, tôi chỉ biết quay mặt đi lau nước mắt”, người mẹ trẻ nghẹn ngào trong bế tắc.

Căn nhà dột nát giữa bản nghèo

Căn nhà xiêu vẹo của mẹ con chị Thương nằm trên sườn đồi, vách ghép bằng tre nứa và những tấm bạt nilon, mái fibro xi măng đã thủng lỗ chỗ. Trong nhà chẳng có gì giá trị, chỉ có 1 chiếc phản được ghép từ tre để 2 mẹ con nằm ngủ. Đến cái bàn để bé Khải ngồi học tập cũng không có.

Vào những ngày mưa lớn, nước mưa hắt vào chỗ ngủ, chị Thương phải trải chắp vá tường bằng những tấm bạt và nilon để che. (Ảnh: Tùng Dương).

Ông Vương Đình Hoàng, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Mường Lạn, cho biết: “Gia đình chị Thương là hộ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Chị Thương một mình nuôi con mắc bệnh hiểm nghèo, nhà ở thì tạm bợ, dột nát.

Chính quyền địa phương thường xuyên quan tâm hỗ trợ, nhưng không đủ để giúp cháu Khải chữa bệnh lâu dài. Thông qua báo Dân trí, chúng tôi tha thiết kêu gọi bạn đọc và các nhà hảo tâm cùng chung tay giúp 2 mẹ con vượt qua nghịch cảnh”.

Bé Khải 11 tuổi nhưng chỉ như trẻ 6 tuổi (Ảnh: Tùng Dương).

Chiều muộn, khi chúng tôi rời nhà chị Thương, trời vẫn mưa tầm tã. Ngoái nhìn lại mái nhà xiêu vẹo của 2 mẹ con và nghĩ đến bé Khải gầy gò, xanh xao ngồi nép bên mẹ, lòng ai cũng nặng trĩu xót xa.

Theo các thông tin y tế, bệnh tan máu bẩm sinh cần điều trị suốt đời. Nếu được truyền máu định kỳ, uống thuốc thải sắt và chăm sóc dinh dưỡng đầy đủ, Khải sẽ có cơ hội đến trường như bao đứa trẻ khác.

Hy vọng rằng, hoàn cảnh khó khăn của 2 mẹ con bé Khải sẽ chạm đến trái tim lòng nhân ái của nhiều nhà hảo tâm. Mỗi sự giúp đỡ, dù nhỏ bé, sẽ góp phần giữ sự sống cho bé Khải và thắp lên hy vọng về một tương lai bớt gập ghềnh hơn.

Ảnh: Tùng Dương

Video: Thùy Hương Nguyễn