Biên phòng Nghệ An - điểm tựa vững chắc nơi biên cương

Với chủ đề huấn luyện "Kỷ cương, chính quy, hiệu quả, linh hoạt, an toàn", trong thời gian qua, Bộ đội Biên phòng (BĐBP) Nghệ An đã chỉ đạo triển khai thực hiện nhiều biện pháp nhằm nâng cao chất lượng huấn luyện; trong đó, tập trung huấn luyện theo hướng chuẩn hóa, hiện đại hóa, phù hợp với từng đối tượng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới vùng biển, đảo của tỉnh trong tình hình mới.

BĐBP Nghệ An được giao nhiệm vụ quản lý hơn 468km đường biên giới trên bộ, tiếp giáp với 3 tỉnh Xiêng Khoảng, Bôlykham xay, Hủa Phăn của nước bạn Lào và 82km đường bờ biển.

Trải qua 66 năm ((3/3/1959-3/3/2025) xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, BĐBP tỉnh Nghệ An không chỉ làm tốt công tác đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm ở khu vực biên giới; bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia; những người lính quân hàm xanh nơi biên cương xứ Nghệ còn tập trung tham mưu xây dựng, củng cố hệ thống chính trị cơ sở, giúp nhân dân phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, xóa đói, giảm nghèo cho đồng bào nơi phên dậu của Tổ quốc.

Để đảm bảo an ninh biên giới, cán bộ, chiến sĩ BĐBP Nghệ An ngày đêm tuần tra, bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới quốc gia.

Các chiến sĩ BĐBP Nghệ An phát tờ rơi tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật cho học sinh trên địa bàn xã Tam Quang, huyện Tương Dương.

BĐBP Nghệ An tuyên truyền phòng, chống khai thác IUU (quy định nhằm phòng, chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo, không tuân thủ quy định) trên vùng biển Nghệ An.

Cùng với thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới quốc gia, BĐBP tỉnh Nghệ An còn tích cực phối hợp với địa phương, các lực lượng giúp xây dựng hàng trăm mô hình phát triển kinh tế, từng bước giúp người dân cải thiện đời sống.

Qua đó, tình cảm, mối quan hệ đoàn kết quân dân ngày càng thắt chặt, góp phần xây dựng khu vực biên giới ngày càng vững mạnh, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia.

Để chăm sóc sức khỏe cho đồng bào biên giới, BĐBP Nghệ An đã triển khai có hiệu quả các Trạm Quân dân y và Tủ thuốc biên cương trên địa bàn biên giới.

Hiện có 8 "Tủ thuốc biên cương" được duy trì hoạt động; trong đó, 6 "Tủ thuốc biên cương" được triển khai tại 6 Trạm xá Quân dân y và 2 "Tủ thuốc biên cương" được triển khai tại 2 Tổ công tác của Đồn Biên phòng Phúc Sơn và Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Nậm Cắn (huyện Kỳ Sơn). Trong ảnh, bác sĩ biên phòng khám cho người dân xã Nậm Càn, huyện Kỳ Sơn.

Đồn Biên phòng Tam Hợp, huyện Tương Dương mở lớp dạy xóa mù chữ cho chị em phụ nữ tại bản Phồng, xã Tam Hợp.

BĐBP Nghệ An còn thành lập các tổ thợ xây miễn phí giúp người dân xây dựng các công trình dân sinh, nhà ở cho các hộ gia đình còn có nhiều khó khăn trên địa bàn biên giới.

BĐBP Nghệ An phối hợp với các lực lượng chức năng triệt phá thành công Chuyên án A424.5P, bắt giữ 5 đối tượng cùng 70kg ketamine qua cửa khẩu quốc tế Nậm Cắn.

Ảnh: Hải Thượng