Cuộc trò chuyện điện thoại của bạn có thể bị nghe lén như thế nào?

Một nghiên cứu mới đây của Đại học Pennsylvania State (Hoa Kỳ) đã hé lộ một phương pháp nghe lén đáng báo động, có khả năng biến điện thoại thông minh thành công cụ giám sát thông qua công nghệ radar sóng milimet.

Việc gọi điện thoại có thể bị nghe lén bằng công nghệ radar (Ảnh minh hoạ: ST).

Nghiên cứu chỉ ra rằng, khi người dùng kích hoạt loa ngoài, bề mặt điện thoại (đặc biệt là màng loa) sẽ rung động theo âm thanh phát ra. Công nghệ radar sóng milimet có khả năng phát hiện những rung động siêu nhỏ này từ khoảng cách nhất định.

Trong thí nghiệm, các nhà khoa học đã đặt một thiết bị radar cách điện thoại khoảng 3 mét. Dữ liệu rung động thu được từ bề mặt điện thoại sau đó được đưa vào mô hình nhận dạng giọng nói AI (mô hình Whisper) đã được tinh chỉnh. Chỉ với 1% thay đổi trong các tham số, mô hình AI đã "học" cách giải mã các rung động thành lời nói.

Kết quả gây bất ngờ: mô hình này có thể phiên âm lời nói với độ chính xác lên tới 60% trong kho từ vựng 10.000 từ. Mặc dù không hoàn hảo, nhưng độ chính xác này được so sánh với việc đọc khẩu hình – đủ để nắm bắt ngữ cảnh và hiểu ý chính của cuộc trò chuyện. Việc thu thập các từ khóa, tên riêng hoặc chi tiết quan trọng đã đủ để gây ra rủi ro nghiêm trọng về quyền riêng tư.

Nghiên cứu này là một lời cảnh báo về khả năng lạm dụng các công nghệ tưởng chừng vô hại như radar cho mục đích giám sát. Các hệ thống radar sóng milimet đang ngày càng phổ biến, được tích hợp vào nhiều thiết bị từ điện thoại thông minh đến cảm biến trên xe tự lái. Khả năng chúng bị sử dụng để nghe lén đặt ra một mối đe dọa mới cần được nhận thức.

Mục tiêu của nhóm nghiên cứu không phải là tạo ra công cụ nghe lén, mà là làm nổi bật những lỗ hổng tiềm ẩn trước khi chúng bị kẻ xấu lợi dụng. Họ hy vọng nghiên cứu sẽ thúc đẩy việc phát triển các biện pháp đối phó như:

-Giảm âm thụ động: Sử dụng vật liệu hoặc thiết kế đặc biệt để giảm rung động trên bề mặt thiết bị.

-Che chắn chủ động: Tạo ra các rung động hoặc nhiễu ngẫu nhiên để làm xáo trộn tín hiệu mà radar thu được.

Trong bối cảnh công nghệ không dây và AI tiếp tục phát triển mạnh mẽ, nghiên cứu này là một lời nhắc nhở quan trọng về tầm quan trọng của việc bảo vệ quyền riêng tư trong một thế giới ngày càng kết nối.