“Đại gia” bất động sản nợ thuế trăm tỷ, nghìn tỷ đồng

Loạt doanh nghiệp, cá nhân bị nêu tên do nợ thuế

Trong đó, đứng đầu danh sách là Công ty TNHH Xây dựng - Thương mại Thuận Việt (Công ty Thuận Việt) với số tiền nợ lên đến 3.239 tỷ đồng, chiếm 69% tổng số nợ thuế trong kỳ.

Ngoài ra, nhiều doanh nghiệp bất động sản khác cũng nợ hàng trăm tỷ như Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Phú Mỹ (nợ 170 tỷ đồng), Công ty TNHH Bất động sản MSB (nợ 108 tỷ đồng)…

Các đơn vị thuế cơ sở tại TPHCM gần đây cũng đồng loạt công bố danh sách cá nhân và tổ chức còn nợ thuế trên địa bàn. Đơn cử, tính riêng cơ quan Thuế cơ sở 1 đã liệt kê tới 679 người nộp thuế với tổng số nợ hơn 2.125 tỷ đồng.

Tại buổi làm việc của Bộ trưởng Bộ Tài chính với Thuế TPHCM, ông Đoàn Minh Dũng - Trưởng Thuế TPHCM - cho biết tình hình nợ thuế gia tăng. Dù vậy, 6 tháng đầu năm nay, đơn vị đã thu hồi nợ thuế được 48.408 tỷ đồng. Cơ quan thuế cũng xử lý hơn 2.500 tổ chức, cá nhân vi phạm với tổng số thuế truy thu và phạt hơn 109,5 tỷ đồng, tăng 75% so với cùng kỳ năm 2024.

Chân dung doanh nghiệp nợ thuế lớn nhất, gần 3.200 tỷ đồng

Về doanh nghiệp nợ thuế lớn nhất hiện nay, Công ty Thuận Việt được thành lập năm 1999, ban đầu được biết đến là một nhà thầu quy mô lớn, chuyên xây dựng các công trình dân dụng, công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật.

Năm 2003, doanh nghiệp này lấn sân sang lĩnh vực đầu tư, kinh doanh bất động sản bằng việc góp vốn và trở thành cổ đông sáng lập Công ty cổ phần Tập đoàn SSG, với dự án tiêu biểu là Khu phức hợp Saigon Pearl (quận Bình Thạnh cũ, TPHCM).

Sau đó, Công ty Thuận Việt còn tham gia phát triển nhiều dự án bất động sản khác tại TP.HCM như: Pearl Center, Sunwah Pearl, SSG Tower, Saigon Airport Plaza...

Công ty Thuận Việt là một trong số các nhà thầu xây dựng 1.330 căn hộ tái định cư tại dự án trên khu đất 38,4 ha ở Khu đô thị mới Thủ Thiêm với tên thương mại là dự án New City. Mục tiêu ban đầu của dự án là xây dựng khu tái định cư.

Ảnh: Dự án New City tại Khu đô thị mới Thủ Thiêm.

Khi nhu cầu tái định cư tại dự án không còn, Công ty Thuận Việt đã xin UBND TPHCM cho cấn trừ tiền xây dựng bằng số căn hộ tái định cư trên và xin chuyển sang nhà thương mại.

Theo Kết luận của Thanh tra Chính phủ về công tác quản lý Nhà nước và thực hiện pháp luật tại Khu đô thị mới Thủ Thiêm, TPHCM đã thanh lý hợp đồng đầu tư xây dựng dự án 1.330 căn hộ New City Thủ Thiêm khi chưa có ý kiến chấp thuận của Thủ tướng Chính phủ về giao đất là không đúng quy định tại Điểm I, Khoản 2, Điều 118, Luật Đất đai năm 2013.

Sau đó, liên danh chủ đầu tư vướng vào lùm xùm khi “tự ý” thay đổi thiết kế thành nhà ở thương mại và chuyển nhượng hơn 1.228 căn cho khách hàng.

Hiện, mặc dù dự án đã hoàn tất xây dựng, bàn giao sản phẩm cho người mua nhà nhưng nhiều năm qua, tiền sử dụng đất tại chung cư New City chưa được định giá khiến người dân chưa được cấp sổ hồng.