"Bom nợ" Evergrande bị hủy niêm yết, địa ốc Trung Quốc có hết khủng hoảng?

Tập đoàn bất động sản Trung Quốc Evergrande sẽ bị hủy niêm yết khỏi Sở Giao dịch Chứng khoán Hong Kong (Trung Quốc) vào ngày 25/8.

Trong hồ sơ được công bố ngày 12/8, Evergrande xác nhận đã nhận được thư từ Ủy ban Niêm yết của Sở Giao dịch chứng khoán Hong Kong về quyết định trên. Ngoài ra, hoạt động giao dịch cổ phiếu của công ty vẫn bị đình chỉ.

Tháng 10/2009, công ty đã huy động được hơn 726,2 triệu USD trong đợt phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) tại Sở Giao dịch chứng khoán Hong Kong và đã trở thành nhà phát triển bất động sản lớn thứ hai ở Trung Quốc theo doanh số bán hàng.

Tuy nhiên, hiện nay, theo báo cáo mới nhất của các bên thanh lý, tổng nợ của Evergrande là khoảng 45 tỷ USD, cao hơn nhiều so với con số từng công bố. Sau hơn một năm rà soát hệ thống tài chính và hàng loạt công ty con, họ kết luận khả năng tái cấu trúc toàn diện của Evergrande là "bất khả thi".

Từng là biểu tượng của cơn sốt nhà ở tại Trung Quốc, cú sụp đổ của Evergrande phản ánh sự mong manh của thị trường bất động sản nước này khi niềm tin người mua suy giảm, nguồn cung dư thừa, và gánh nặng nợ nần khiến các nỗ lực phục hồi gần như bế tắc.

“Thông báo hủy niêm yết Evergrande có thể tạo thêm áp lực cho cổ phiếu của các nhà phát triển Trung Quốc khác. Đây là lời nhắc nhở nhà đầu tư rằng khi lợi nhuận tăng quá nhanh, cần dành thời gian hiểu rõ mô hình kinh doanh và theo dõi chặt các thay đổi chính sách”, ông Kenny Ng, chiến lược gia tại công ty tài chính China Everbright Securities International, nhận định trong báo cáo.

"Đây là khoảnh khắc mang tính biểu tượng đối với bất động sản Trung Quốc. Sự sụp đổ này chắc chắn sẽ in đậm trong ký ức của mọi nhà đầu tư", vị chuyên gia nói thêm.

Doanh số bán nhà tại Trung Quốc liên tục sụt giảm sâu (Ảnh: Bloomberg).

Evergrande là một trong hàng loạt tập đoàn địa ốc Trung Quốc vỡ nợ sau khi chính quyền Bắc Kinh siết chặt vay nợ vào năm 2020. Không thể huy động vốn mới, nhiều doanh nghiệp rơi vào tình trạng mất khả năng thanh toán, đẩy thị trường bất động sản vào khủng hoảng kéo dài.

Cuộc khủng hoảng này đã làm suy yếu nền kinh tế lớn thứ hai thế giới, khiến giá nhà liên tục giảm dù chính phủ đã tung ra nhiều biện pháp hỗ trợ. Tòa án Hong Kong hiện cũng đang xử lý các đơn thanh lý của nhiều doanh nghiệp địa ốc khác, trong đó có Country Garden - một trong những công ty lớn nhất ngành.

Ông Hứa Gia Ấn (Hui Ka Yan), nhà sáng lập Evergrande, bị bắt tháng 9/2023 vì nghi phạm tội. Năm 2024, công ty con Hengda bị phạt 4,2 tỷ nhân dân tệ vì làm sai lệch báo cáo tài chính. Ông Hứa Gia Ấn bị phạt 47 triệu nhân dân tệ, cấm vĩnh viễn tham gia thị trường chứng khoán Trung Quốc. Cơ quan quản lý cũng xử phạt hãng kiểm toán PwC vì liên quan vụ việc này.