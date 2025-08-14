Video iPhone 17 Air siêu mỏng lộ mô hình màu Sky Blue bắt mắt

Thông tin này đến từ leaker Majin Bu, người nổi tiếng với các nguồn tin đáng tin cậy về sản phẩm Apple.

Video iPhone 17 Air siêu mỏng lộ mô hình Sky Blue tuyệt đẹp (Nguồn: Majin Bu).

Video được Majin Bu đăng tải trên mạng xã hội X cho thấy một mô hình iPhone 17 Air với màu Sky Blue (xanh da trời) vô cùng bắt mắt. Sắc xanh này được dự đoán sẽ trở thành một lựa chọn phổ biến, tương tự như thành công của màu xanh trên MacBook Air M4 ra mắt đầu năm nay.

Theo quan sát từ video, màu xanh da trời trên iPhone 17 Air có thể thay đổi sắc độ từ nhạt gần như trắng đến xanh rõ nét tùy thuộc vào điều kiện ánh sáng. Điều này tạo nên sự linh hoạt và hấp dẫn về mặt thị giác cho sản phẩm.

Majin Bu cũng đã thực hiện so sánh trực tiếp giữa iPhone 16 Pro và iPhone 17 Air, làm nổi bật độ siêu mỏng ấn tượng của mẫu iPhone mới. Đây được xem là một trong những điểm nhấn chính mà Apple muốn mang đến cho người dùng.

Công nghệ và định vị sản phẩm

Nhà phân tích Ming-Chi Kuo tiết lộ, iPhone 17 Air sẽ được trang bị modem C1 do Apple phát triển, hứa hẹn cải thiện đáng kể hiệu quả sử dụng năng lượng. Modem C1 trước đó đã được tích hợp trên iPhone 16e và nhận được đánh giá cao về khả năng tiết kiệm pin.

Về định vị thị trường, iPhone 17 Air được cho là sẽ thay thế phiên bản iPhone Plus hiện tại, với mức giá khởi điểm dự kiến từ 900 USD.

Trang WSJ nhận định: "iPhone 17 Air sẽ mang đến lựa chọn thay thế cho những người dùng muốn một chiếc điện thoại mỏng hơn và không ngại sự đánh đổi. Apple đang đặt cược vào yếu tố hình thức và sự hấp dẫn về thị giác".

Mô hình iPhone 17 Air màu xanh da trời (Ảnh: Majin Bu).

Lịch trình ra mắt và các sản phẩm đi kèm

Apple dự kiến sẽ tổ chức sự kiện giới thiệu dòng sản phẩm iPhone 17 vào ngày 9/9. Sau đó, công ty sẽ bắt đầu nhận đặt trước đơn hàng vào ngày 12/9.

Những chiếc iPhone 17 đầu tiên dự kiến sẽ đến tay người dùng vào ngày 19/9, với các thị trường mở bán sớm bao gồm Mỹ, Trung Quốc, Nhật Bản,...

Bên cạnh iPhone 17, sự kiện này cũng có thể chứng kiến sự ra mắt của một loạt sản phẩm mới khác như Apple Watch SE 3, Apple Watch Series 11, Apple Watch Ultra 3 và tai nghe không dây AirPods Pro 3.

Một báo cáo từ MacRumors cũng cho biết Apple có thể sẽ tăng giá 50 USD cho toàn bộ dòng sản phẩm iPhone 17. Động thái này được lý giải là nhằm bù đắp cho chi phí linh kiện tăng cao và các tác động từ chính sách thuế quan mới giữa Mỹ và Trung Quốc.