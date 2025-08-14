Sau Bitcoin, Ethereum tiến gần cột mốc lịch sử

Giá Ethereum (ETH) đã có cú bứt phá ngoạn mục vào tối 13/8, vọt lên mức 4.730 USD, theo dữ liệu từ Coin Metrics.

Mức giá này đang tiệm cận đỉnh lịch sử mà đồng tiền điện tử này từng thiết lập vào tháng 11/2021, mở ra kỳ vọng về một kỷ nguyên tăng trưởng mới.

Ethereum hiện là đồng tiền điện tử đứng thứ hai trên thị trường (Ảnh: InvestX).

Giới chuyên gia nhận định, nếu đà mua vào của các nhà đầu tư tiền điện tử được duy trì, Ethereum có thể sẽ tiếp tục tăng giá và thiết lập mức cao nhất mọi thời đại trong tuần tới.

Đây là nhận định được đưa ra bởi CNBC, phản ánh sự lạc quan về tiềm năng của đồng tiền số này.

Với giá trị vốn hóa thị trường đứng thứ hai, chỉ sau Bitcoin, sự tăng trưởng mạnh mẽ của Ethereum không chỉ củng cố vị thế của mình mà còn đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy sự phát triển của hàng loạt altcoin khác trên thị trường.

Dòng tiền đổ vào các quỹ ETF Ethereum trong những tuần gần đây đã đạt mức 1,5 tỷ USD và vẫn tiếp tục tăng, cho thấy nhu cầu cao từ các nhà đầu tư tổ chức đối với loại tài sản kỹ thuật số này. Điều này là một tín hiệu tích cực, khẳng định niềm tin của giới đầu tư vào tương lai của Ethereum.

Geoff Kendrick, Giám đốc nghiên cứu tài sản kỹ thuật số tại Standard Chartered, đưa ra dự báo đầy tham vọng: giá Ethereum có thể đạt 7.500 USD vào cuối năm nay và thậm chí vọt lên 25.000 USD cho đến năm 2028.

Những con số này cho thấy tiềm năng tăng trưởng vượt bậc của ETH trong dài hạn.

Joseph Lubin, đồng sáng lập Ethereum, nhận định giai đoạn hiện tại là "rất thuận lợi" cho Ethereum.

Ông tiết lộ ngày càng nhiều công ty đang xây dựng quỹ dự trữ bằng ETH, tương tự như cách MicroStrategy đã chuyển toàn bộ dự trữ từ tiền mặt sang Bitcoin vào năm 2020. Điều này cho thấy sự chấp nhận và tích hợp Ethereum vào chiến lược tài chính của các doanh nghiệp đang ngày càng tăng.

Ethereum có thể sẽ tiếp tục tăng giá nếu các nhà đầu tư tiền điện tử duy trì đà mua vào như hiện tại (Ảnh: CNBC).

“Chưa từng có hệ sinh thái nào lớn và trưởng thành như Ethereum. Bitcoin là một trường hợp đặc biệt, nhưng Ethereum là xương sống của Web3", Lubin khẳng định, nhấn mạnh vai trò nền tảng của Ethereum trong việc xây dựng tương lai của internet phi tập trung.

Đợt tăng giá gần đây của Ethereum cũng đã đưa đồng sáng lập Vitalik Buterin trở lại nhóm tỷ phú tiền mã hoá. Theo Arkham Intelligence, Buterin hiện nắm giữ 240.042 ETH, trị giá hơn 1 tỷ USD, một minh chứng rõ ràng cho sự thành công và giá trị của dự án mà ông đã khởi xướng.