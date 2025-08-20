Bát canh mì tôm và cuộc điện thoại cầu cứu công an xã trong đêm

Bát canh mì tôm ấm lòng giữa tâm lũ

Dấu tích cơn lũ “kép” đêm 22, rạng 23/7 vẫn hiển hiện trên mỗi bức tường nhà dân xã Tương Dương (Nghệ An) dẫu gần một tháng đã trôi qua. Dòng sông Lam đã hiền hòa hơn, mang theo phù sa lững lờ trôi về phía hạ nguồn, xã vùng cao này dường như đã trở lại nhịp sống vốn có, dù khó khăn vẫn đang chồng chất.

Ông Lê Văn Lương, Bí thư Đảng ủy xã Tương Dương cho biết trận lũ lịch sử đã gây thiệt hại nặng nề về nhà cửa, tài sản, cơ sở hạ tầng nhưng rất may, địa phương không xảy ra thiệt hại về con người.

Bên cạnh làm tốt phương châm “4 tại chỗ” cùng sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền địa phương và ý thức cảnh giác cao của người dân, kết quả trên có sự phối hợp hiệu quả, trách nhiệm của các lực lượng vũ trang trên địa bàn, trong đó có lực lượng công an xã.

Công an xã Tương Dương vượt sông vào bản hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả mưa lũ (Ảnh: Tuấn Lê).

“Trong đêm 22/7, khi nước lũ đổ về, cán bộ, chiến sĩ Công an xã Tương Dương đã có mặt tại các điểm “nóng”, cùng các tổ công tác của xã tổ chức sơ tán khẩn cấp người dân, góp phần đảm bảo an toàn tính mạng nhân dân trong lũ.

Không chỉ đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn, lực lượng công an xã cũng luôn ở tuyến đầu trong giúp người dân khắc phục hậu quả mưa lũ. Đây là minh chứng sinh động về hình ảnh người chiến sĩ Công an nhân dân gần dân, sát dân và là điểm tựa bình yên của nhân dân”, ông Lương nhận định.

Tối 22/7, Thượng tá Kha Văn Hợi, Trưởng Công an xã Tương Dương cùng các chiến sĩ trong đơn vị cùng tổ công tác UBND xã trực tiếp có mặt tại khu vực xã Xá Lượng (cũ) kiểm tra, hỗ trợ nhân dân phòng chống thiên tai.

Nước lũ lên quá nhanh, nhưng lực lượng chức năng đã kịp sơ tán người dân đến nơi an toàn. Đặc biệt, trong đêm tối, tổ công tác đã vượt lũ, đưa 3 người dân bản Khe Kiền ốm liệt giường đến tầng 2 trạm y tế, sẵn sàng phương án di dời trong trường hợp nước dâng to hơn.

Tổ công tác ứng trực tại đơn vị sơ tán tài liệu, máy móc quan trọng đến nơi an toàn, bám địa bàn, bảo vệ tính mạng nhân dân, hỗ trợ bà con cứu tài sản.

Thượng tá Kha Văn Hợi, Trưởng Công an xã Tương Dương (Ảnh: Hoàng Lam).

Nước lũ dâng cao chưa từng thấy, có những khu vực ngập đến 3-4m, toàn địa bàn bị cô lập, chia cắt. Các tổ công tác với xuồng cứu hộ len lỏi trong từng con ngõ, tiếp cận từng căn nhà, cùng các lực lượng của xã đã sơ tán hơn 2.100 hộ dân đến nơi an toàn trong đêm.

9h ngày 23/7, Thượng tá Hợi cùng cán bộ, chiến sĩ cắt rừng, bơi qua những con đường vẫn còn ngập sâu để về đơn vị. Đến đầu buổi chiều, tổ công tác mới đến khu vực bản Cửa Rào, lúc này, ai cũng ướt sũng, vừa mệt, vừa đói.

“Đến một cụm dân cư 5-6 căn nhà, chúng tôi nghỉ tạm. Bà con biết anh em từ tối qua đến giờ chưa ăn cơm, dù chúng tôi từ chối nhưng người dân vẫn nấu một nồi cơm đầy, pha mấy gói mì tôm làm canh, mời chúng tôi ăn.

Chỉ có cơm chan canh mì tôm, nhưng đó là tình cảm, sự lo lắng, bao bọc của nhân dân dành cho anh em cán bộ xã, cán bộ, chiến sĩ công an nên với chúng tôi mà nói, là bữa cơm không bao giờ quên được”, Thượng tá Hợi tâm sự.

Trong những ngày mệt lả với lớp bùn đất dày cả mét, người dân Tương Dương còn trải qua một cơn hoảng sợ, khi tin giả về vỡ đập thủy điện bị tung ra vào chiều 27/7. Trong cơn hoảng loạn, hàng trăm người dân đã đổ xô chạy lên núi.

Công an xã Tương Dương giúp người dân khắc phục hậu quả cơn lũ lịch sử (Ảnh: Tuấn Lê).

Trước tình hình đó, Công an xã Tương Dương triển khai cán bộ đến từng bản ổn định trật tự, ổn định tâm lý, bảo vệ tài sản cho người dân, nhanh chóng vào cuộc xác minh kẻ lan truyền tin giả.

Ngay trong đêm 27 và sáng 28/7, Công an xã Tương Dương phối hợp Phòng An ninh chính trị nội bộ Công an tỉnh Nghệ An triệu tập, làm việc và xử lý đối với 2 người có hành vi lan truyền tin giả nói trên.

Theo Thượng tá Hợi, trong và sau thiên tai, công tác phòng ngừa tội phạm, nắm tình hình cùng tinh thần cảnh giác, ủng hộ của nhân dân, sự phối hợp chặt chẽ với các tổ bảo vệ an ninh trật tự các bản nên an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn được đảm bảo.

Cuộc điện thoại cầu cứu trong đêm

Đã gần một tháng trôi qua nhưng chị Trần Thị Thủy, trú tại bản Khe Tỳ, xã Hữu Kiệm, tỉnh Nghệ An vẫn chưa nguôi cảm giác sợ hãi và bất lực khi cả gia đình bị vây hãm trong dòng nước lũ khuya 22/7.

Từ chiều, mưa xối xả, nước bắt đầu dâng lên, ngập đến nền nhà. Được chính quyền khuyến cáo từ trước, gia đình anh Phạm Văn Hợi, chị Trần Thị Thủy di chuyển lên tầng 2 trú ẩn. Một lúc sau, người hàng xóm cũng sang trú nhờ.

Tối cùng ngày, các hộ dân ở khu vực trũng sâu đã được di dời đến nơi an toàn, vợ chồng chị Thủy vẫn ở lại tầng 2, bởi hơn chục năm trở lại đây, nước lũ chưa bao giờ ngập nền nhà quá 1m. Thế nhưng, cơn lũ đã vượt mọi dự báo của người dân.

Công an và chính quyền xã Hữu Kiệm hỗ trợ sản phụ Kha Thi May vượt lũ đi sinh (Ảnh: Tuấn Lê).

Càng về khuya, mưa lớn, nước lũ dâng nhanh. Lúc này, trên tầng 2 nhà chị Thủy có 7 người, bao gồm cả người già và trẻ nhỏ. 2h ngày 23/7, nước sắp tràn lên tầng 2, chị Thủy cuống cuồng gọi vào đường dây nóng của công an xã.

Thiếu tá Ngô Văn Hùng, Trưởng Công an xã Hữu Kiệm, kể: “Nhận điện thoại của chị Thủy vào thời điểm tất cả anh em cán bộ, chiến sĩ công an xã đều đã vào các bản, tôi chỉ đạo anh Cụt Văn Đoàn, Tổ trưởng Tổ bảo vệ an ninh trật tự cơ sở bản Khe Tỳ và tổ công tác công an xã thực hiện nhiệm vụ trên địa bàn nhanh chóng tổ chức lực lượng, phương tiện triển khai ứng cứu. Nhờ sự phối hợp của các lực lượng, 7 công dân bị mắc kẹt trong lũ đã được sơ tán đến nơi an toàn”.

Cũng như các lực lượng khác, từ đêm 22 đến sáng 23/7, 100% quân số Công an xã Hữu Kiệm đã có mặt tại những địa bàn xung yếu giúp dân chạy lũ. Bộ cảnh phục ướt đẫm, môi thâm tái vì ngấm lạnh, nhưng họ đã tạm yên tâm khi người dân an toàn.

Công an xã Hữu Kiệm vượt sông lũ, đưa lương thực vào các bản bị cô lập (Ảnh: Tuấn Lê).

Lũ ngừng, nước rút, bùn non ngập các ngả đường, việc di chuyển của người dân gặp khó khăn, nguy cơ mất an toàn cao. Trong lúc cùng nhân dân dọn bùn, vớt vát tài sản, Công an xã Hữu Kiệm nhận được điện thoại của người nhà sản phụ Kha Thị May (SN 1990, trú tại bản Xốp Thặp, xã Hữu Kiệm) nhờ giúp đỡ.

Từ Xốp Thặp đến cơ sở y tế hơn 20km, chỉ một nửa quãng đường di chuyển được bằng xe máy, trong khi sản phụ có dấu hiệu chuyển dạ để sinh. 3 cán bộ, chiến sĩ Công an xã Hữu Kiệm cùng cán bộ xã và người thân thay nhau đẩy thuyền trong nước bùn đặc quánh, ngập đến đùi.

Khi cách trạm y tế khoảng 300m, thuyền không thể di chuyển, cán bộ công an xã và người thân sản phụ dìu chị May vượt bùn lũ.

“Sản phụ sắp sinh, vừa đau vừa mệt, di chuyển trên bùn đặc rất khó khăn, anh em vừa dìu, vừa động viên. Khi bàn giao sản phụ an toàn, chúng tôi mới tạm yên tâm. Đầu chiều cùng ngày, chồng sản phụ gọi điện cảm ơn, thông báo chị May mẹ tròn con vuông, bé trai nặng 3,3kg”, Thiếu tá Hùng kể.

Xã Lượng Minh (tỉnh Nghệ An) cũng là một trong những địa phương chịu thiệt hại nặng trong đợt lũ lụt vừa qua. Đêm 22, rạng 23/7, 100% quân số công an xã đã ứng trực, sơ tán người dân và tài sản đến nơi an toàn trước khi nước lũ tràn về.

Trong đêm tối, tổ công tác công an xã vượt dòng khe Chà Luôm nước chảy xiết, tìm và hỗ trợ 7 người trong gia đình ông Vi Văn Khánh mắc kẹt tại bản Lạ (xã Lượng Minh) đưa về trụ sở an toàn.

Trưởng Công an xã Lượng Minh đưa ông Chinh đến cơ sở y tế xử lý vết thương nhiễm trùng (Ảnh: Tuấn Lê).

Mưa lũ khiến đường sạt lở, ngập trong bùn lầy đến đầu gối, một số bản bị cô lập. Công an xã di chuyển theo đường sông, vượt lũ để vận chuyển, tiếp tế lương thực, nước uống cho người dân, hỗ trợ các đoàn thiện nguyện.

Sáng 24/7, Đại úy Nguyễn Văn Hùng, Trưởng Công an xã Lượng Minh nhận được tin nhắn của chị Lô Thị Hồng Ngọc (đang đi làm ăn xa), nhờ đưa giúp bố chị đến cơ sở y tế. Ông Lô Văn Chinh (SN 1963, trú bản Lạ, bố chị Ngọc), bị thương ở mắt, lên cơn sốt do vết thương nhiễm trùng nhưng các con không ở nhà.

Đại úy Hùng không chần chừ, cùng một cán bộ tức tốc lên đường. Vết thương của ông Chinh không được xử lý kịp thời đã thâm đen, dấu hiệu hoại tử. Quãng đường từ bản Lạ đến Trung tâm Y tế Tương Dương khoảng 15km, có 5 điểm ngập lụt, bùn sục.

Đại úy Hùng và đồng đội phải di chuyển bằng các loại phương tiện khác nhau, đánh vật trên con đường bùn nhão, trưa cùng ngày mới tới nơi cần đến. Bàn giao bệnh nhân cho nhân viên y tế, Đại úy Hùng quay trở về xã, tiếp tục thực hiện công tác điều phối, cứu trợ người dân.

Công an xã Lượng Minh giải cứu hộ dân bị lũ cô lập đến nơi an toàn (Ảnh: Tuấn Lê).

Công việc bộn bề, Đại úy Hùng không có thời gian hỏi thăm ông Chinh nhưng anh yên tâm phần nào vì ông được cán bộ, nhân viên y tế chăm sóc, điều trị. Hôm sau, chị Ngọc nhắn tin cho trưởng công an xã, báo bố đã được xử lý vết thương, hạ sốt.

“Chị ấy bảo nếu không có công an xã, không biết xoay sở thế nào. Là lực lượng công an gần dân, sát dân, thấm nhuần tinh thần “lúc dân cần, lúc dân khó có công an”, việc giúp đỡ người dân là bổn phận và trách nhiệm của mỗi cán bộ, chiến sĩ.

Nhưng điều chúng tôi hạnh phúc hơn cả là những việc làm dù rất nhỏ của chúng tôi, đã được nhân dân ghi nhận. Đến các bản làng, bà con nắm tay động viên “các chú công an vất vả quá”, tự nhiên, những mệt nhọc, vất vả cũng tan biến”, Đại úy Hùng chia sẻ.