Vụ 120 tấn lợn bệnh: Bất ngờ doanh thu gần 900 tỷ, nhiều đối tác bán lẻ lớn

Ngày 7/1, Công an TP Hải Phòng cho biết đã phát hiện, xử lý sai phạm nghiêm trọng về an toàn thực phẩm tại một doanh nghiệp chế biến trên địa bàn. Lực lượng chức năng xác định Công ty cổ phần Đồ hộp Hạ Long tập kết 120 tấn thịt lợn không đảm bảo chất lượng để sản xuất thực phẩm đóng hộp.

Kết quả kiểm nghiệm cho thấy toàn bộ số thịt dương tính với dịch tả lợn châu Phi, có dấu hiệu ôi thiu, chảy nước, bốc mùi. Đáng chú ý, khoảng 2 tấn trong số này đã được đưa vào chế biến, đóng gói thành phẩm trước khi bị phát hiện.

Doanh thu hàng năm lên tới gần 900 tỷ đồng

Công ty cổ phần Đồ hộp Hạ Long (Halong Canfoco) được thành lập năm 1957 tại Hải Phòng với tên gọi ban đầu là Nhà máy Cá hộp Hạ Long. Công ty sở hữu 3 nhà máy, 3 văn phòng phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh.

Trước khi xảy ra vụ việc nghiêm trọng về an toàn thực phẩm, năm 2025, công ty đặt mục tiêu trở thành một trong những doanh nghiệp thực phẩm hàng đầu tại Việt Nam thông qua chiến lược tăng trưởng bền vững.

Cụ thể, công ty tập trung xây dựng thương hiệu gắn liền với thực phẩm an toàn, đẩy mạnh nghiên cứu và phát triển sản phẩm mới, đầu tư vào công nghệ sản xuất tiên tiến, đa dạng hóa danh mục sản phẩm, mở rộng thị trường hiện có theo chiều sâu và đẩy mạnh hoạt động xúc tiến xuất khẩu để mở rộng thị trường quốc tế.

Nhà máy sản xuất sản phẩm của Đồ hộp Hạ Long (Ảnh: Halong Canfoco).

Đồ hộp Hạ Long đạt kết quả kinh doanh khả quan trong nhiều năm gần đây. Thậm chí có những năm doanh thu vượt xa mốc 800 tỷ đồng như năm 2019 (đạt 827 tỷ đồng), năm 2021 (864 tỷ đồng) và năm 2022 (đạt 806 tỷ đồng). Năm 2024 doanh thu thuần đạt gần 682 tỷ đồng và lãi sau thuế hơn 2 tỷ đồng.

Đáng chú ý, doanh nghiệp còn từng nhận giải thưởng "Top 50 thương hiệu mạnh ASEAN 2024". Đồ hộp Hạ Long còn xuất khẩu sang nước ngoài, năm 2025, doanh nghiệp tập trung khai thác các thị trường Mỹ, Canada, Australia, Trung Đông, châu Á... và đồ ăn cho thú cưng.

Trên website, doanh nghiệp giới thiệu nhiều chứng nhận như chứng nhận Chuỗi cung ứng MSC đảm bảo nguồn nguyên liệu đánh bắt bền vững và truy xuất rõ ràng; chứng nhận HACCP: Hệ thống quản lý an toàn thực phẩm HACCP/ISO 22000 đảm bảo sản phẩm đạt chuẩn quốc tế.

Nhiều siêu thị lớn là đối tác?

Trong cơ cấu doanh thu của công ty, phần lớn doanh thu đến từ thị trường trong nước. Trên website doanh nghiệp giới thiệu, đối tác của Đồ hộp Hạ Long là hàng loạt siêu thị lớn như Lotte Mart, Saigon Co.op, GO, MM Mega Market, Winmart, Aeon Mall...

Theo báo cáo tài chính hợp nhất soát xét 6 tháng đầu năm 2025, Đồ hộp Hạ Long có khoản phải thu ngắn hạn của khách hàng là Chi nhánh Công ty cổ phần Dịch vụ cà phê Cao Nguyên - chủ sở hữu Highlands Coffee là hơn 3 tỷ đồng; Công ty cổ phần Dịch vụ Thương mại Tổng hợp Wincommerce hơn 7 tỷ đồng (tại thời điểm 30/6/2025).

Sáng 8/1, website siêu thị Winmart vẫn hiển thị kinh doanh sản phẩm pate cột đèn Hải Phòng của Đồ hộp Hạ Long (Ảnh: Chụp màn hình).

Theo ghi nhận của phóng viên Dân trí sáng 8/1, trên website của một số siêu thị vẫn hiển thị kinh doanh nhiều sản phẩm của Đồ hộp Hạ Long như pate cột đèn Hải Phòng, thịt xay cao cấp, cá ngừ đóng hộp... người dùng vẫn có thể đặt mua. Tuy nhiên, một số siêu thị khác đã nhanh chóng gỡ sản phẩm.

Trên website, doanh nghiệp giới thiệu nhà máy sản xuất được xây dựng và vận hành theo tiêu chuẩn "công nghiệp hiện đại, với hệ thống máy móc tiên tiến từ các nước có nền công nghiệp chế biến thực phẩm hàng đầu. Các dây chuyền sản xuất được thiết kế nhằm tối ưu hóa năng suất và đảm bảo tính đồng nhất của chất lượng sản phẩm".

Hiện, Đồ hộp Hạ Long có vốn điều lệ 50 tỷ đồng tương ứng 5 triệu cổ phiếu giao dịch trên sàn chứng khoán. Trong đó, Tổng Công ty Thủy sản Việt Nam (Seaprodex - mã chứng khoán SEA) đang là cổ đông lớn nhất sở hữu 27,75% vốn điều lệ), các cổ đông khác góp hơn 36,1 tỷ đồng, chiếm tỷ lệ 72,25%.