Vợ chồng Tổng thống Maduro bị thương, 100 người thiệt mạng khi Mỹ đột kích

Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro và vợ (Ảnh: AFP).

“Cho đến nay, và tôi nhấn mạnh là cho đến nay, đã có 100 người chết, chính xác là 100 người. Và số người bị thương cũng tương tự”, Bộ trưởng Nội vụ Venezuela Diosdado Cabello thông báo vào tối 7/1.

Ông Cabello cho biết, vợ của Tổng thống Nicolas Maduro, bà Cilia Flores, bị thương ở đầu trong cuộc đột kích của Mỹ, còn ông Maduro bị thương ở chân.

Tổng thống lâm thời Venezuela, bà Delcy Rodriguez, đã tuyên bố một tuần quốc tang cho các quân nhân thiệt mạng trong cuộc đột kích của Mỹ.

Theo số liệu do Caracas và Havana công bố ngày 6/1, 55 binh sĩ Venezuela và Cuba đã thiệt mạng trong cuộc đột kích bất ngờ của Mỹ nhằm bắt giữ Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro.

Trước đó, Bộ trưởng Quốc phòng Venezuela Vladimir Padrino Lopez xác nhận "phần lớn" đội ngũ an ninh của Tổng thống Nicolas Maduro đã thiệt mạng trong cuộc đột kích của Mỹ.

Cuba xác nhận 32 thành viên lực lượng vũ trang và nhân viên an ninh Bộ Nội vụ được điều động làm nhiệm vụ tại Caracas đã thiệt mạng trong cuộc đột kích của Mỹ.

Cuba đã công bố danh tính của 32 đặc vụ nước này làm việc trong bộ máy an ninh của chính phủ Venezuela và đã thiệt mạng trong cuộc tấn công của Mỹ ở Caracas. Cuba xác nhận họ đã “hy sinh trong chiến đấu và sau sự kháng cự quyết liệt” trong chiến dịch quân sự của Mỹ.

Trong bài phát biểu vào ngày 7/1, quyền Tổng thống Venezuela Delcy Rodriguez nhấn mạnh sự sẵn sàng của nước này trong việc theo đuổi các quan hệ đối tác năng lượng, đồng thời ghi nhận lịch sử quan hệ kinh tế và thương mại với Mỹ.

Bà Rodriguez đã tuyên thệ nhậm chức hôm 5/1 sau khi Tổng thống Nicolas Maduro bị lực lượng Mỹ bắt giữ và đưa ra xét xử tại New York với các cáo buộc về ma túy và vũ khí.

Bà Rodriguez bác bỏ các cáo buộc về việc Venezuela dính líu đến buôn bán ma túy cũng như những lời chỉ trích về dân chủ và nhân quyền ở nước này. Bà gọi đây là những “lời vu khống” được dùng làm cái cớ cho các lợi ích nước ngoài trong ngành dầu mỏ của Venezuela.

“Venezuela không ở trong tình trạng chiến tranh. Venezuela là một quốc gia hòa bình đã bị một cường quốc hạt nhân tấn công”, bà Rodriguez nói, nhấn mạnh cam kết của Venezuela đối với các mối quan hệ mang lại lợi ích cho tất cả các bên.

“Về quan hệ kinh tế, chúng sẽ tiếp tục được đa dạng hóa. Cả hai khu vực sản xuất, công và tư, đều sẽ có thị trường trên toàn thế giới”, quyền Tổng thống Venezuela nói thêm.

Về vấn đề dầu mỏ, bà Rodriguez nói rằng dầu mỏ “phải được cung cấp cho khu vực Bắc bán cầu”, đồng thời nhắc lại lập trường của Venezuela rằng “Venezuela sẵn sàng cho các mối quan hệ năng lượng mà tất cả các bên đều có lợi”.

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio ngày 7/1 cho biết chính quyền Tổng thống Donald Trump đang lên kế hoạch cho 3 giai đoạn đối với Venezuela gồm: ổn định, phục hồi và chuyển tiếp, trong đó, Mỹ sắp triển khai một thỏa thuận nhằm tiếp quản “toàn bộ lượng dầu đang bị mắc kẹt ở Venezuela”. Ông lưu ý, Washington kỳ vọng sớm có thể bán hàng triệu thùng dầu của Venezuela.

Trước đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố đã đạt được thỏa thuận với Venezuela cho phép tiếp cận lượng dầu thô trị giá lên tới 2 tỷ USD. Thỏa thuận dường như là dấu hiệu cho thấy các quan chức chính phủ Venezuela đang đáp ứng yêu cầu của nhà lãnh đạo Mỹ rằng họ phải mở cửa ngành dầu khí cho các công ty Mỹ, nếu không sẽ đối mặt với nguy cơ Mỹ tiếp tục can thiệp quân sự.