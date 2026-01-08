Khu đô thị 259ha tại Tây Ninh có nhà đầu tư mới

UBND tỉnh Tây Ninh vừa phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án Khu dân cư đô thị phía Bắc sông Bến Lức - Chợ Đệm tại xã Lương Hòa và Bến Lức.

Nhà đầu tư trúng thầu là Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển DB, địa chỉ trụ sở tại Khu đô thị thương mại và du lịch Văn Giang (Ecopark), xã Phụng Công, tỉnh Hưng Yên, được cấp đăng ký doanh nghiệp lần đầu vào tháng 7/2016.

Khu đô thị Eco Retreat tại Tây Ninh (Ảnh: Trịnh Nguyễn, tháng 7/2025).

Liên danh Công ty DB và Tập đoàn Ecopark cũng đã đánh dấu sự có mặt tại thị trường phía Nam bằng dự án tại Tây Ninh, có tên Eco Retreat rộng 220ha giáp cao tốc Bến Lức - Long Thành. Trước đó, Ecopark hiện diện ở khu vực phía Bắc với những khu đô thị xanh tại Hà Nội, Hải Phòng, Nghệ An.

Quay trở lại Khu dân cư đô thị phía Bắc sông Bến Lức - Chợ Đệm, dự án có quy mô 259ha, chia thành 4 phân khu, giáp đường vành đai 3 TPHCM, tổng vốn đầu tư khoảng 20.000 tỷ đồng. Tiến độ thực hiện dự án trong 72 tháng kể từ ngày được phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư. Thời hạn hoạt động dự án 50 năm.

UBND tỉnh Tây Ninh yêu cầu Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển DB đàm phán, hoàn thiện và ký kết hợp đồng dự án với UBND xã Lương Hòa để làm cơ sở triển khai. Đồng thời, doanh nghiệp phải tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật về đầu tư, đất đai, xây dựng, nhà ở, kinh doanh bất động sản và các quy định có liên quan.

Tây Ninh gần đây thu hút khá nhiều các khu đô thị lớn hàng trăm hecta từ các chủ đầu tư phía Bắc, như T&T Group, Vingroup...