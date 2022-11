Ấn tượng màn diễn tập chống khủng bố tại sân bay Buôn Ma Thuột

(Dân trí) - Liên tiếp 3 tình huống giả định khủng bố cướp sân bay đưa ra trong buổi diễn tập ở Cảng hàng không Buôn Ma Thuột (Đắc Lắk). Các lực lượng nhanh chóng xử lý, trấn áp tội phạm, giải cứu con tin an toàn.

Sáng 25/11, Ủy ban An ninh hàng không dân dụng quốc gia chủ trì, Bộ GTVT phối hợp với Bộ Công an, Bộ Quốc phòng và UBND tỉnh Đắk Lắk tổ chức diễn tập khẩn nguy cấp quốc gia đối phó với hành vi can thiệp bất hợp pháp vào hoạt động hàng không dân dụng tại Cảng Hàng không Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk).

Cuộc diễn tập với sự tham gia của hàng nghìn cán bộ, chiến sĩ của nhiều lực lượng. Trong đó nòng cốt là các lực lượng chức năng tỉnh Đắk Lắk, các lực lượng quân đội, công an và ngành hàng không dân dụng. Các đơn vị còn sử dụng nhiều mô hình, thiết bị bay chuyên dụng, hiện đại phục vụ diễn tập.

Buổi diễn tập nhằm nâng cao ý thức cảnh giác và trình độ chuyên môn nghiệp vụ của các lực lượng ứng phó trực tiếp. Tăng cường kiểm tra công tác phối hợp hiệp đồng và năng lực ứng phó của hệ thống đối phó với hành vi khủng bố, can thiệp bất hợp pháp vào hoạt động hàng không dân dụng.

Theo kịch bản, một số máy bay không người lái của tổ chức phản động đã rải truyền đơn kích động, lôi kéo người dân. Trước sự việc, cơ quan chức năng lập tức tạm ngưng việc các chuyến bay cất, hạ cánh xuống sân bay Buôn Ma Thuột. Tiếp đến, các lực lượng chức năng đã bố trí thiết bị bắn hạ chiếc máy bay không người lái này.

Chưa dừng lại, nhóm phản động đã kích động cả nghìn người dân trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk tập trung ở sân bay Buôn Ma Thuột để đòi hỏi nhiều yêu sách.

Lực lượng CSCĐ lập rào chắn, giữ đội hình không để đoàn người tiến vào khu vực sân bay.

Phía cơ quan công an đã liên tục vận động các đối tượng không được manh động và phải sớm giải tán để được sự khoan hồng. Tuy vậy, cả nghìn người vẫn kích động dùng hung khí tiến vào sân bay tấn công lực lượng chức năng.

Cảnh sát cơ động dùng khiêng tạo thành hàng rào chống bom xăng từ nhóm phản động.

Đồng thời, nhóm tội phạm đã vây bắt hàng loạt con tin để uy hiếp, đưa ra nhiều yêu sách phi lý như: Chuẩn bị phi cơ riêng, phi công, tiền mặt 5 triệu USD để các đối tượng tẩu thoát…

Tuy nhiên, do yêu cầu của nhóm tội phạm quá cao, phía sân bay đã không thể đáp ứng được nên nhóm tội phạm đã xả súng vào một nhân viên của sân bay. Ngay lập tức, lực lượng đã nhanh chóng áp sát nhóm tội phạm nguy hiểm.

Hình ảnh lực lượng cảnh sát đu dây tiếp cận nhóm khủng bố.

Nhóm khủng bố còn bố trí bom tại nhiều điểm của sân bay.

Hình ảnh lực lượng gắp mìn đưa vào xe chuyên dụng.

Chỉ sau thời gian ngắn, lực lượng chức năng đã trấn áp thành công và bắt giữ thành phần tội phạm nguy hiểm.

Lực lượng y tế cũng được huy động đến để sơ cứu cho các con tin bị thương và đưa đi bệnh viện điều trị.

Buổi diễn tập thành công tốt đẹp, đại diện các đơn vị tham gia diễn tập nhận hoa chúc mừng của Ban Tổ chức.