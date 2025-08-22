Bí thư Gia Lai: "Từ lãnh đạo đến chuyên viên làm việc không kể ngày đêm"

Ngày 22/8, Đảng bộ UBND tỉnh Gia Lai tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Ông Nguyễn Tuấn Thanh, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đọc báo cáo chính trị tóm tắt trước đại hội.

Theo ông Thanh, ngày 1/7, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai quyết định thành lập Đảng bộ UBND tỉnh Gia Lai. Đảng bộ có 74 tổ chức cơ sở Đảng (gồm 54 Đảng bộ và 20 Chi bộ), với tổng số 10.813 đảng viên.

Sau khi thành lập, Đảng bộ UBND tỉnh đã bắt tay ngay vào việc thực hiện nhiệm vụ trên từng lĩnh vực.

Ông Nguyễn Tuấn Thanh, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Gia Lai đọc báo cáo chính trị tại đại hội (Ảnh: Huy Phúc).

Kế thừa và tiếp tục thực hiện nhiệm vụ lãnh đạo, chỉ đạo phát triển kinh tế - xã hội theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Thường vụ Đảng ủy UBND tỉnh đã rà soát kịch bản tăng trưởng kinh tế năm 2025.

Tỉnh Gia Lai quyết tâm tăng trưởng GRDP cả năm 7,3-7,6%, phấn đấu đạt 8% trở lên trong điều kiện thuận lợi, góp phần cùng cả nước phấn đấu tốc độ tăng trưởng đạt 8,3-8,5% và tạo đà tăng trưởng hai con số trong giai đoạn 2026-2030.

Một trong những kết quả nổi bật, ngày 19/8 vừa qua, trong 161 dự án trọng điểm của cả nước được khởi công đồng loạt, Gia Lai vinh dự có 6 dự án, chủ yếu về hạ tầng giao thông và công nghiệp với tổng mức đầu tư gần 10.000 tỷ đồng.

Quang cảnh đại hội (Ảnh: Huy Phúc).

Các dự án này khi hoàn thành sẽ mở ra không gian phát triển mới, nâng cao năng lực cạnh tranh, thu hút đầu tư, thúc đẩy thương mại - dịch vụ và giải quyết nhiều việc làm cho người lao động.

Tại đại hội, ông Hồ Quốc Dũng, Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai biểu dương những nỗ lực, thành tựu của Đảng bộ trong nhiệm kỳ qua, đồng thời chỉ ra những nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện trong giai đoạn tới.

Ông Dũng cho biết, ngay sau khi Đảng bộ UBND tỉnh được thành lập, đặc biệt là khi thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp, UBND tỉnh Gia Lai mới nhanh chóng kiện toàn tổ chức bộ máy, thành lập các cơ quan chuyên trách và ban hành đầy đủ quy chế, chương trình làm việc; phân công rõ người, rõ việc đối với cấp ủy viên.

Đồng thời, Đảng bộ UBND tỉnh đã tham mưu hiệu quả cho Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân tỉnh trong nhiều quyết sách lớn, thúc đẩy cải cách hành chính, chuyển đổi số và triển khai các nghị quyết trọng điểm như Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị.

Ông Dũng cho biết việc thực hiện mô hình chính quyền 2 cấp đặt ra nhiều vấn đề, khó khăn mới như sự khác biệt trong quy trình công vụ, thiếu cán bộ chuyên môn tại cơ sở hay hạ tầng chưa đồng bộ.

"Tuy nhiên, với tinh thần làm việc “hết việc không hết giờ” của cán bộ các cấp từ lãnh đạo đến chuyên viên đã giúp duy trì kỷ luật, giữ vững thông suốt hoạt động hành chính, củng cố niềm tin nhân dân và doanh nghiệp", ông Dũng nói.

Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai nhấn mạnh nhiệm kỳ mới sẽ có nhiều thời cơ nhưng cũng không ít thách thức.

Ông Hồ Quốc Dũng, Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai phát biểu chỉ đạo tại Đại hội (Ảnh: Huy Phúc).

Để hoàn thành thắng lợi mục tiêu nhiệm kỳ 2025-2030, ông Dũng đề nghị Đảng bộ UBND tỉnh tập trung 6 nhóm nhiệm vụ trọng tâm. Trong đó, đáng chú ý là việc sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hiệu quả; siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính gắn với trách nhiệm người đứng đầu; thúc đẩy chuyển đổi số, phát triển hạ tầng, thu hút đầu tư và bảo đảm an sinh xã hội cho vùng sâu, vùng xa…

Ông cũng đề nghị ngay sau Đại hội, Đảng bộ cần sớm ban hành chương trình hành động, kế hoạch cụ thể, rõ người, rõ việc, rõ thời gian và sản phẩm đầu ra, nhằm đưa Nghị quyết vào cuộc sống một cách hiệu quả, tạo chuyển biến ngay từ những tháng đầu nhiệm kỳ.

“Kế thừa truyền thống đoàn kết, tinh thần đổi mới, tôi tin tưởng Đảng bộ UBND tỉnh sẽ đóng vai trò nòng cốt trong hiện đại hóa nền hành chính, góp phần xây dựng Gia Lai trở thành tỉnh phát triển khá, xanh và bền vững của cả nước”, ông Dũng nhấn mạnh.

Đại hội Đảng bộ UBND tỉnh Gia Lai nhiệm kỳ 2025-2030 sẽ diễn ra đến hết ngày 22/8.