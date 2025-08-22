Thanh niên 18 tuổi tạt xăng đốt tình địch ở Đồng Nai

Ngày 22/8, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai đang tạm giữ hình sự đối tượng Đào Ngô Ngọc Tuấn (18 tuổi, quê tỉnh Nghệ An) để điều tra về hành vi giết người.

Đào Ngô Ngọc Tuấn tại cơ quan công an (Ảnh: CAĐN)

Trước đó, khoảng 22h ngày 20/8, Tuấn mua xăng đến nhà chị T.N.H. (17 tuổi, ngụ phường Phước Tân, Đồng Nai), gặp anh H.B.T.T. (20 tuổi, ngụ tỉnh Tây Ninh). Tuấn và anh T. đều có tình cảm yêu đương với chị H..

Đến nơi, Tuấn thấy anh T. đang đứng nói chuyện cùng chị H. trước cổng nhà. Bực tức, Tuấn đã tạt xăng vào người anh T. rồi dùng quẹt bật lửa đốt người này.

Sau khi xảy ra vụ việc, anh T. được người dân đưa đến bệnh viện cấp cứu, còn Tuấn bỏ trốn.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, chiều 21/8, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp với Công an phường Đông Hòa, TPHCM, đã bắt giữ được Tuấn khi đang lẩn trốn tại phường Đông Hoà.

Sự việc đang được Công an tỉnh Đồng Nai tiếp tục điều tra.