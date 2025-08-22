Giải mã tên lửa bí ẩn Nga dùng để tập kích Ukraine

Ảnh cắt từ một đoạn video năm 2022 do Bộ Quốc phòng Nga công bố cho thấy một quả tên lửa Zircon được phóng đi từ một tàu chiến của Nga trong một cuộc thử nghiệm ở biển Barents (Ảnh: Reuters).

Không quân Ukraine cho biết, đêm 20/8, rạng sáng 21/8, Nga đã phóng hơn 600 máy bay không người lái và tên lửa từ nhiều hướng khác nhau nhằm vào các mục tiêu khắp Ukraine.

Khác với các đợt trước, lần này mục tiêu chính là các khu vực ở miền tây Ukraine xa tiền tuyến. Đây là đợt tập kích lớn nhất của Nga trong tháng này và diễn ra ngay sau các cuộc hội đàm giữa Mỹ và Nga, giữa Mỹ và các lãnh đạo châu Âu về cuộc khủng hoảng Ukraine.

Đáng chú ý, ban đầu quân đội Ukraine chưa thể xác định được chủng loại của một tên lửa nhắm vào tỉnh Sumy.

Tuy nhiên, theo nguồn tin quân sự Ukraine, việc phân tích các mảnh vỡ sau đó xác nhận tên lửa này là Zircon 3M22, tên lửa mà Moscow từng gọi là “siêu vũ khí vô song”. Nguồn tin cũng nói rằng đây không phải lần đầu Nga sử dụng tên lửa này trong chiến dịch quân sự ở Ukraine.

Nga được cho là đã sử dụng tên lửa Zircon trước đó, nhưng không xác nhận. Không quân Ukraine nói rằng, vụ phóng tên lửa Zircon của Nga một lần nữa “không thành công”.

Theo các nhà phân tích, vụ phóng Zircon này được thực hiện từ bán đảo Crimea, nhiều khả năng là từ tổ hợp ngầm Object-100 gần làng Rezervne. Từ đây, Nga đã tiến hành tất cả các vụ phóng trước đó của loại tên lửa này.

Zircon 3M22 là tên lửa hành trình siêu vượt âm của Nga được phát triển bởi cục thiết kế NPO Mashinostroyeniya và chính thức ra mắt vào năm 2019.

Nga tuyên bố đã hoàn tất thử nghiệm tên lửa Zircon vào tháng 6/2022, và Tổng thống Nga Vladimir Putin từng mô tả Zircon là một phần của thế hệ hệ thống vũ khí mới không có đối thủ.

Nó sử dụng động cơ siêu vượt âm scramjet, có thể đạt tốc độ lên tới Mach 5,5 (khoảng 6.700 km/h) trong giai đoạn hành trình, tốc độ cực đại đạt Mach 7,5 khi lao xuống và giảm còn khoảng Mach 4,5 gần mặt đất.

Các nhà phân tích quân sự cho rằng tốc độ siêu vượt âm của nó có thể khiến thời gian phản ứng của lực lượng phòng không đối phương bị rút ngắn đáng kể, đồng thời cho phép tấn công các mục tiêu lớn, nằm sâu và được bảo vệ kiên cố.

Zircon 3M22 có tầm bắn ước tính từ 500km đến 1.000km. Đầu đạn của tên lửa khá nhỏ, khoảng 300-400 kg, hạn chế đáng kể hiệu quả tấn công.

Zircon ban đầu được thiết kế như một loại vũ khí phóng từ trên biển, sau đó một phiên bản phóng từ mặt đất cũng ra đời. Zircon 3M22 có thể được triển khai trên tàu chiến, tàu ngầm, cũng như bệ phóng phòng thủ bờ biển trên bộ.

Những lần phóng Zircon đầu tiên nhằm vào Ukraine được ghi nhận vào mùa xuân năm 2024, khi phòng không Ukraine bắn hạ 2 quả tên lửa loại này trên bầu trời Kiev

Ngày 7/2/2024, trong một cuộc tấn công bằng tên lửa vào Kiev, Nga cũng có thể đã sử dụng tên lửa Zircon 3M22