Xem 3 tình huống giả định Cảng Hàng không Buôn Ma Thuột bị tấn công

Sáng nay (25/11), Ủy ban An ninh hàng không dân dụng quốc gia chủ trì, Bộ GTVT phối hợp với Bộ Công an, Bộ Quốc phòng và UBND tỉnh Đắk Lắk tổ chức diễn tập khẩn nguy cấp quốc gia đối phó với hành vi can thiệp bất hợp pháp vào hoạt động hàng không dân dụng tại Cảng Hàng không Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk).

Các đại biểu tham dự buổi diễn tập (Ảnh: Nam Anh).

Phát biểu khai mạc buổi diễn tập, ông Lê Anh Tuấn - Thứ trưởng Bộ GTVT cho biết: Tình hình thế giới và trong nước có cả thuận lợi, thời cơ và khó khăn, thách thức đan xen, đặt ra nhiều vấn đề mới, yêu cầu mới nặng nề, phức tạp hơn đối với công tác đảm bảo an ninh hàng không dân dụng Việt Nam. Do đó, đòi hỏi các lực lượng có nhiệm vụ đảm bảo an ninh hàng không phải có quyết tâm chính trị cao, dự báo chính xác, kịp thời diễn biến của tình hình, chủ động ứng phó kịp thời mọi tình huống, không ngừng gia tăng tiềm lực mọi mặt bảo đảm an ninh hàng không.

Ông Lê Anh Tuấn - Thứ trưởng Bộ GTVT phát biểu tại buổi diễn tập (Ảnh: Nam Anh).

"Thực hiện Chỉ thị số 02 ngày 11/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ và chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban An ninh hàng không dân dụng quốc gia, sau một thời gian chuẩn bị và tập luyện, hôm nay, Bộ GTVT phối hợp Bộ Quốc phòng, Bộ Công an và UBND tỉnh Đắk Lắk tổ chức cuộc diễn tập khẩn nguy cấp quốc gia đối phó hành vi can thiệp bất hợp pháp vào hoạt động hàng không dân dụng tại Cảng Hàng không Buôn Ma Thuột mang mật danh KN-21", ông Tuấn cho biết.

Theo Ban Tổ chức, mục đích của cuộc diễn tập nhằm nâng cao ý thức cảnh giác và trình độ chuyên môn nghiệp vụ của các lực lượng ứng phó trực tiếp; Tăng cường kiểm tra công tác phối hợp hiệp đồng và năng lực ứng phó của hệ thống đối phó với hành vi khủng bố, can thiệp bất hợp pháp vào hoạt động hàng không dân dụng;

Hoàn thiện các phương án đối phó với hành vi khủng bố, can thiệp bất hợp pháp vào hoạt động hàng không dân dụng và tính năng kỹ chiến thuật của hệ thống trang, thiết bị mới.

Ý nghĩa của buổi diễn tập để vận hành thông suốt cơ chế phối hợp, điều động của các lực lượng tham gia đối phó với hành vi can thiệp bất hợp pháp tại cảng hàng không, sân bay; Thực hiện đúng các quy định, phương án tác chiến của các lực lượng; Đánh giá và nâng cao khả năng, kỹ năng vận hành các trang thiết bị mới, hiện đại trong các tình huống ứng phó khẩn nguy, phòng chống khủng bố phù hợp với yêu cầu thực tiễn, đảm bảo các quy định của pháp luật.

Các lực lượng tham gia diễn tập gồm: Lực lượng ngành hàng không dân dụng; Các lực lượng Bộ Công an; Các lực lượng Bộ Quốc phòng; Lực lượng công an, quân đội địa phương của Ban chỉ đạo Phòng, chống khủng bố tỉnh Đắk Lắk (Ảnh: Nam Anh).

Cuộc diễn tập chia làm 3 phần, gồm:

Phần 1, diễn tập xử lý tình huống tấn công Đài kiểm soát không lưu Cảng Hàng không Buôn Ma Thuột bằng thiết bị điện tử;

Phần 2, diễn tập xử lý tình huống tấn công Cảng Hàng không Buôn Ma Thuột và Đài Kiểm soát không lưu Cảng Hàng không Buôn Ma Thuột bằng thiết bị bay không người lái;

Phần 3, diễn tập phương án giải quyết tập trung đông người biểu tình gây rối an ninh trật tự, bạo loạn, đánh bắt khủng bố, giải cứu con tin, rà phá bom mìn, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tại Cảng Hàng không Buôn Ma Thuột.

Một số thiết bị, mô hình bay không người lái phục vụ diễn tập (Ảnh: Nam Anh).

Các thiết bị phục vụ diễn tập (Ảnh: Nam Anh).

Theo Ban Tổ chức, trên thực tế, các tình huống xảy ra đan xen, diễn biến đồng thời, liên tục, nhưng tại diễn tập hôm nay, Ban Tổ chức phân chia các nội dung diễn tập thành từng phần riêng biệt để các đại biểu tiện quan sát, theo dõi.

3 chiến sĩ Cảnh sát cơ động bắn phát súng hiệu lệnh cho buổi diễn tập bắt đầu (Ảnh: Nam Anh).

Ở phần 2, tình huống đặt ra là các đối tượng tấn công Cảng Hàng không Buôn Ma Thuột và Đài Kiểm soát không lưu Cảng Hàng không Buôn Ma Thuột bằng thiết bị bay không người lái (Ảnh: Nam Anh).

Xe bọc thép tham gia diễn tập của lực lượng CSCĐ (Ảnh: Nam Anh).

Ở phần 3 có nhiều hoạt cảnh diễn tập nhất. Các lực lượng đã thuyết phục, sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ giải tán đám đông tụ tập quá khích xông vào Cảng Hàng không Buôn Ma Thuột (Ảnh: Nam Anh).

Sau khi đám đông được giải tán, các phần tử quá khích đã bị bắt giữ để xử lý theo quy định của pháp luật. Lúc này lực lượng chức năng đang khắc phục hậu quả, thì một nhóm đối tượng có vũ khí cướp xe cứu thương và điều khiển xe xông vào Cảng Hàng không Buôn Ma Thuột. Tại đây, chúng khống chế hàng chục con tin, rất manh động, đưa ra nhiều yêu sách. Tình huống này, nhóm khủng bố đã sát hại một số con tin. Trước tình huống khẩn cấp, nguy hiểm cho tính mạng nhiều con tin và an ninh khu vực, lực lượng đặc nhiệm tinh nhuệ phối hợp với các lực lượng khác buộc phải sử dụng biện pháp mạnh xông vào trấn áp và giải cứu được hàng chục con tin, khống chế thành công các đối tượng khủng bố (Ảnh: Nam Anh).

Cảnh sát cơ động đu dây từ nóc nhà cao tầng xuống khu vực giải cứu con tin (Ảnh: Nam Anh).

Lực lượng có vũ trang yểm trợ vòng ngoài cho các lực lượng khác đang giải cứu con tin, khống chế các đối tượng khủng bố (Ảnh: Nam Anh).

Khi giải cứu con tin xong và khống chế các đối tượng khủng bố, lực lượng dò mìn đến làm nhiệm vụ. Tuy nhiên, nhóm khủng bố đã cài một quả bom chống bóc gỡ, buộc lực lượng làm nhiệm vụ phải cho hủy nổ tại chỗ (Ảnh: Nam Anh).

Lực lượng PCCC&CHCN cùng đơn vị y tế sơ cứu, đưa người bị thương rời khỏi hiện trường (Ảnh: Nam Anh).

Lực lượng PCCC&CNCH khẩn trương cáng người bị thương nặng ra xe cứu thương (Ảnh: Nam Anh).

Xe cấp cứu thường trực đưa người bị thương về bệnh viện và các trung tâm y tế (Ảnh: Nam Anh).