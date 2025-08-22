Trường công nghệ đầu tiên của miền Bắc công bố điểm chuẩn, cao nhất 28,19

Trường ĐH Công nghệ - ĐH Quốc gia Hà Nội vừa công bố điểm trúng tuyển năm 2025. Theo đó, ngành cao nhất là ngành Công nghệ thông tin với 28,19 điểm.

Năm nay, các ngành Kỹ thuật máy tính, Khoa học máy tính, Trí tuệ nhân tạo đều ở mức cao 27-27,75 điểm.

Điểm chuẩn thấp nhất là ngành Công nghệ nông nghiệp với 22 điểm.

Các ngành Công nghệ sinh học và Công nghệ kỹ thuật xây dựng đều ở mức thấp, nhỉnh hơn 22 điểm.

Sinh viên ĐH Quốc gia Hà Nội (Ảnh: Mỹ Hà).

Cụ thể điểm chuẩn các ngành như sau: