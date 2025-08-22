Gần 100 hộ dân ở TPHCM có điện trở lại sau 3 ngày bị cắt

Khoảng 12h20 ngày 22/8, gần 100 hộ dân tại tổ 1, khu phố Khánh Long, phường Tân Khánh (trước đây là phường Tân Phước Khánh, TP Tân Uyên, tỉnh Bình Dương) vui mừng khi khu vực được cấp điện trở lại sau hơn 3 ngày bị cắt.

Người dân đã có thể xem ti vi sau 3 ngày không có điện (Ảnh: CTV).

Sau khi nắm tình hình, sáng cùng ngày, UBND phường Tân Khánh đã chỉ đạo lực lượng đến hiện trường ghi nhận ý kiến người dân, tìm hiểu nguyên nhân và đưa ra phương án hỗ trợ.

Tại buổi làm việc, các bên thống nhất địa phương sẽ cho người dân mượn để đóng tiền điện, khôi phục cấp điện cho gần 100 hộ.

Chính quyền địa phương cũng làm việc với ông P.A.T., người đứng ra thu tiền điện. Tuy nhiên, ông T. vắng mặt, chỉ có vợ ra làm việc và bà này cam kết sẽ mượn tiền để hoàn trả cho người dân.

Trước đó, gần 100 hộ dân sống trong cảnh tối tăm, nóng nực vì không có điện (Ảnh: CTV).

Như Dân trí đã thông tin, do nợ tiền điện 2 tháng, chiều 19/8 nhân viên điện lực đã cắt điện của gần 100 hộ dân tại tổ 1, khu phố Khánh Long, phường Tân Khánh, khiến họ hơn 3 ngày liền không có điện sinh hoạt, cuộc sống đảo lộn.

Người dân cho biết, hàng tháng họ đóng tiền điện cho ông T. để ông này gom lại rồi đóng cho công ty điện lực. Tuy nhiên, ông T. thông báo do đang gặp khó khăn, 2 tháng nay ông T. không đóng tiền cho phía công ty điện lực.