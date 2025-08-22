Đề nghị truy tố cựu lãnh đạo Công ty hạ tầng KCN Cần Thơ đưa hối lộ

Ngày 22/8, theo nguồn tin của phóng viên Dân trí, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Cần Thơ đã hoàn tất kết luận điều tra, chuyển hồ sơ sang Viện KSND cùng cấp đề nghị truy tố 4 bị can là cựu lãnh đạo, cán bộ Công ty Cổ phần Xây dựng hạ tầng Khu công nghiệp (CIPCO) Cần Thơ cùng về tội Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản và Đưa hối lộ.

Các bị can gồm: Đặng Minh Thừa (Phó Giám đốc Chi nhánh phía Nam Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước - SCIC, Chủ tịch HĐQT CIPCO); Trần Văn Phúc (Tổng giám đốc CIPCO); Trương Văn Tiên (Trưởng phòng Kế toán) và Trần Ngọc Trung (Phó Trưởng phòng Kế hoạch kinh doanh).

Cựu lãnh đạo, cán bộ Công ty Cổ phần Xây dựng hạ tầng khu công nghiệp Cần Thơ bị đề nghị truy tố đưa hối lộ (Ảnh: CTV).

Theo điều tra, đầu năm 2024, Công ty TNHH Thủy sản Song Trang chuyển nhượng nhà máy tại Khu công nghiệp Trà Nóc 2 cho Công ty TNHH Thủy sản Vạn Vinh và liên hệ CIPCO để ký lại hợp đồng thuê đất.

Trần Ngọc Trung đại diện CIPCO báo giá với các công ty là 4 USD/m²/năm, thanh toán hằng năm. Trung thông báo thêm điều kiện trên hợp đồng chỉ thể hiện 3 USD/m²/năm trong 2 năm đầu, còn 1 USD/m²/năm phải chuyển ngoài hợp đồng (tương ứng 942 triệu đồng).

Sau đó, Công ty Song Trang và Công ty Vạn Vinh nhiều lần chuyển số tiền này qua tài khoản trung gian. Toàn bộ số tiền được Tiên và Phúc chỉ đạo phân bổ các khoản, gồm: 550 triệu đồng hoàn ứng cho kế toán CIPCO; 242 triệu đồng chuyển vào tài khoản của Tiên; 150 triệu đồng chuyển qua nhân viên khác nhằm hợp thức hồ sơ.

Trung khai đã làm theo chỉ đạo của ông Tiên và báo cáo lại cho ông Phúc. Ông Tiên và ông Phúc đều thừa nhận việc này.

Cơ quan điều tra xác định, hành vi của ông Phúc, Tiên và Trung gây thiệt hại cho CIPCO 942 triệu đồng, đủ yếu tố cấu thành tội Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản.

Mở rộng điều tra vụ án, cơ quan CSĐT còn phát hiện lãnh đạo CIPCO dùng nguồn tiền chiếm đoạt và các khoản tạm ứng để đưa hối lộ nhằm tiếp cận dự án Khu công nghiệp Cờ Đỏ - Thới Lai.

Theo điều tra, để tiếp cận dự án này, Đặng Minh Thừa và Trần Văn Phúc bàn bạc, thống nhất đưa quà, tiền để hối lộ cho một số nguyên lãnh đạo của TP Cần Thơ. Sau đó, UBND TP Cần Thơ có văn bản đồng ý cho CIPCO nghiên cứu, khảo sát, lập thủ tục đầu tư dự án.

Tuy nhiên, theo cơ quan điều tra, hiện chưa đủ căn cứ pháp lý để xử lý các cá nhân này về tội Nhận hối lộ. Cơ quan chức năng sẽ tiếp tục điều tra, làm rõ.