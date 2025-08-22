Kỳ vọng mới từ Đại hội Đảng bộ xã nơi phên dậu Tổ quốc

Sáng 22/8, 250 đại biểu đại diện cho hơn 800 đảng viên trong toàn xã Mường Xén, tỉnh Nghệ An tham dự Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2025-2030.

Đại tá Đinh Việt Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ, Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An cùng lãnh đạo các ban, ngành của tỉnh tham dự.

Đại hội Đảng bộ xã Mường Xén (Nghệ An) nhiệm kỳ 2025-2030 diễn ra thành công (Ảnh: Duy Khánh).

Xã Mường Xén là được thành lập trên cơ sở sáp nhập nguyên trạng 3 đơn vị hành chính xã Tây Sơn, Tà Cạ và thị trấn Mường Xén, hiện có hơn 10.000 nhân khẩu với 7 dân tộc anh em cùng sinh sống. Toàn Đảng bộ có 46 tổ chức cơ sở Đảng với 821 đảng viên.

Trong nhiệm kỳ 2020-2025, dù đối diện nhiều thách thức bởi thiên tai, dịch bệnh và quá trình tổ chức lại bộ máy hành chính, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Mường Xén đã nỗ lực vươn lên, hoàn thành và vượt nhiều chỉ tiêu nghị quyết đề ra.

Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân giai đoạn 2020-2025 đạt 6,3%/năm, năm 2025 ước đạt 6,48%. Giá trị sản xuất đạt hơn 335 tỷ đồng, thu nhập bình quân đầu người ước đạt trên 32 triệu đồng/năm. Chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát hoàn thành vượt tiến độ, đời sống nhân dân ngày càng được nâng cao.

Ông Nguyễn Viết Hùng được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy xã nhiệm kỳ 2025-2030 (Ảnh: Duy Khánh).

An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội luôn giữ vững, tạo nền tảng ổn định cho phát triển. Hình ảnh những tuyến đường bê tông nối liền bản làng, những mái trường khang trang mọc lên ở vùng cao đã phản ánh sự đổi thay rõ nét sau một nhiệm kỳ nhiều nỗ lực.

Phát biểu tại đại hội, Đại tá Đinh Việt Dũng, Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An, biểu dương thành quả của Đảng bộ xã, đồng thời nhấn mạnh Mường Xén cần tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, bám sát chủ đề đại hội, tận dụng tiềm năng, lợi thế để phát triển nhanh, bền vững, xây dựng chính quyền thân thiện, vì nhân dân phục vụ.

Trong nhiệm kỳ 2025-2030, xã đặt mục tiêu giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống dưới 18%, nâng thu nhập bình quân đầu người tăng gần 20% so với năm 2025, thu ngân sách đạt 2,8-3,2 tỷ đồng/năm. Đồng thời, đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ số, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức đáp ứng yêu cầu tình hình mới.

Thành công của Đại hội Đảng bộ xã Mường Xén mở ra chặng đường phát triển mới, vững bền nơi phên dậu Tổ quốc (Ảnh: Duy Khánh).

Đại hội cũng đã thông qua Quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc chỉ định Ban Chấp hành Đảng bộ xã Mường Xén khóa I, nhiệm kỳ 2025-2030 gồm 24 người. Ông Nguyễn Viết Hùng được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy xã nhiệm kỳ 2025-2030.

Thành công của Đại hội Đảng bộ xã Mường Xén không chỉ khẳng định sự đoàn kết, thống nhất ý chí của cán bộ, đảng viên và nhân dân mà còn mở ra chặng đường phát triển mới, vững bền nơi phên dậu Tổ quốc.