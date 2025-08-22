Xe tải mất phanh tông 18 con bò chết tại chỗ

Ngày 22/8, đại diện UBND xã Ia Phí, tỉnh Gia Lai cho biết trên địa bàn xảy ra vụ xe tải tông chết 18 con bò của 3 hộ dân.

Trước đó, lúc 17h30 ngày 21/8, tài xế tên Cường (trú tại xã Ia Chim, tỉnh Quảng Ngãi) điều khiển xe tải mang biển kiểm soát 89C-057.xx, chở theo máy múc, di chuyển từ xã Ia Phí đi xã Ia Chim.

Xe tải mất phanh tông chết 18 con bò (Ảnh: Chí Anh).

Khi đến làng Óp, xã Ia Phí, xe tải bị mất phanh và lao vào đàn bò đi phía trước. Hậu quả, 18 con bò bị tông chết tại chỗ.

Công an xã đã có mặt tại hiện trường, lập biên bản vụ việc.

Sáng 22/8, tài xế Cường đã bồi thường cho 3 hộ dân bị thiệt hại bò với số tiền 305 triệu đồng.