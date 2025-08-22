Hai người trùm áo mưa vào cửa hàng ở TPHCM trộm 10 trái sầu riêng

Ngày 22/8, chia sẻ với phóng viên Dân trí, anh N.H.T. (SN 2000, chủ vựa sầu riêng) cho biết, anh vừa từ Đắk Lắk xuống TPHCM thuê mặt bằng mở cửa hàng bán sầu riêng.

Khoảng 4h ngày 21/8, hai người mặc áo mưa đậu xe máy cạnh cửa hàng anh trên đường Phạm Văn Đồng, phường Thủ Đức. Tại đây, một người cảnh giới, người còn lại tiếp cận quầy hàng, lần lượt lấy đi 10 trái sầu riêng rồi lên xe rời đi. Toàn bộ vụ việc được camera an ninh ghi lại.

Cửa hàng sầu riêng nơi xảy ra vụ việc (Ảnh: Hoàng Hướng).

Theo anh T., cửa hàng anh bán xuyên đêm. Thời điểm xảy ra sự việc, anh T. xuống nhà đi vệ sinh, mẹ anh nằm ở võng canh, nhưng do trời mưa lớn nên không phát hiện.

"Tôi bị lấy trộm 10 trái, mỗi trái nặng hơn 4kg. Tổng số sầu riêng bị mất trị giá khoảng 3 triệu đồng. Sau khi xảy ra vụ việc, tôi chưa trình báo công an mà chỉ đăng bài lên mạng xã hội nhằm cảnh báo mọi người", anh T. nói.

Công an phường Thủ Đức đã nắm thông tin, đơn vị này đang xác minh, điều tra vụ việc.