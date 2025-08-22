Giám đốc Công an Hà Nội tặng bằng khen cho Đại uý CSCĐ bị quái xế tông

Sáng 22/8, Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng, Giám đốc Công an TP Hà Nội, đã đến Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 thăm hỏi, động viên Đại úy Lê Đình Công (cán bộ Phòng Cảnh sát cơ động công an thành phố) và gia đình.

Đại úy Lê Đình Công bị thương tối 21/8 trong khi làm nhiệm vụ bảo vệ buổi tổng hợp luyện lễ kỷ niệm 80 năm ngày Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Tại bệnh viện, Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng cùng các lãnh đạo Công an Hà Nội trong đoàn đã ân cần thăm hỏi tình hình sức khỏe, động viên tinh thần Đại úy Lê Đình Công và gia đình.

Giám đốc Công an Hà Nội ghi nhận, biểu dương tinh thần trách nhiệm, dũng cảm “vì nước quên thân, vì dân phục vụ” của Đại úy Công trong quá trình thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự, góp phần giữ gìn cuộc sống bình yên cho nhân dân.

Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng thăm hỏi, động viên Đại úy Lê Đình Công (Ảnh: Công an Hà Nội).

Nhân dịp này, Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng đã trực tiếp trao tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND TP Hà Nội cho Đại úy Lê Đình Công vì thành tích xuất sắc trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự phục vụ các hoạt động chào mừng kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9.

Trao đổi với lãnh đạo bệnh viện, Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng gửi lời cảm ơn chân thành đến đội ngũ y, bác sĩ Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 đã hết lòng, tận tâm cứu chữa Đại úy Lê Đình Công qua cơn nguy kịch.

Giám đốc Công an Hà Nội đề nghị bệnh viện tiếp tục quan tâm, chăm sóc, điều trị cho Đại úy Công nhanh chóng bình phục, ổn định sức khoẻ, sớm trở về với gia đình, đồng đội.

Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng trao tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND TP Hà Nội cho Đại úy Lê Đình Công (Ảnh: Công an Hà Nội).

Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng cũng chỉ đạo Phòng Cảnh sát cơ động Công an Hà Nội phối hợp các đơn vị chức năng khẩn trương thực hiện đầy đủ chế độ, chính sách theo quy định, tạo điều kiện để đồng chí Công yên tâm điều trị cũng như hỗ trợ, động viên gia đình chăm sóc tốt nhất cho đồng chí Công.

Thay mặt gia đình, chị Trịnh Thị Loan, vợ Đại úy Lê Đình Công, xúc động bày tỏ lời cảm ơn sâu sắc trước sự quan tâm, động viên kịp thời của cá nhân Giám đốc Công an thành phố và các lãnh đạo, cán bộ, đồng chí, đồng đội.

Trước đó, vào khoảng 20h10 ngày 21/8, Nguyễn Bá Hoài Nam (18 tuổi, trú xã Phúc Thịnh, Hà Nội) điều khiển xe máy chở theo Nguyễn Văn Quân lưu thông với tốc độ cao trên đường Nghi Tàm hướng về Âu Cơ.

Thời điểm này, các lực lượng Công an TP Hà Nội đang làm nhiệm vụ bảo đảm an ninh, an toàn tuyến đường phục vụ buổi tổng hợp luyện Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Phát hiện hai đối tượng có hành vi nguy hiểm, gây ảnh hưởng đến đội hình diễu binh, diễu hành và an toàn của quần chúng nhân dân, Đại úy Lê Đình Công và tổ công tác làm nhiệm vụ tại chốt bảo vệ trước số 336A Nghi Tàm đã ra hiệu lệnh dừng xe.

Tuy nhiên, các đối tượng không chấp hành mà lao thẳng xe vào Đại úy Công làm anh và cả hai đối tượng ngã xuống đường. Lực lượng làm nhiệm vụ đã nhanh chóng khống chế, bắt giữ các đối tượng và đưa anh Công vào bệnh viện cấp cứu.

Giám đốc Công an thành phố đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ khẩn trương điều tra, củng cố hồ sơ, sớm đưa các đối tượng ra xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật.