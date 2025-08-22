Đồng Nai bắn pháo hoa 3 điểm mừng lễ Quốc khánh 2/9

Ngày 22/8, Văn phòng UBND tỉnh Đồng Nai cho hay, đơn vị vừa ban hành kế hoạch tổ chức bắn pháo hoa dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Theo đó, UBND tỉnh Đồng Nai sẽ tổ chức chương trình nghệ thuật đặc biệt, biểu diễn lân - sư - rồng và bắn pháo hoa chào mừng vào tối 2/9 tại Công viên Quảng trường tỉnh Đồng Nai (đường Nguyễn Ái Quốc, phường Tân Triều); hồ Suối Cam (phường Bình Phước) và xã Đại Phước (huyện Nhơn Trạch cũ).

Lễ Quốc khánh 2/9, tỉnh Đồng Nai bắn pháo hoa tại 3 địa điểm (Ảnh: Hoàng Bình).

Công tác tổ chức bắn pháo hoa do Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đồng Nai thực hiện. Pháo hoa được bắn trong 15 phút, bắt đầu từ 21h tối 2/9.

Trước thời điểm bắn pháo hoa, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đồng Nai phối hợp với các xã tổ chức Chương trình nghệ thuật đặc biệt với sự tham dự của khoảng 250 đại biểu và nhân dân tại những điểm cầu.

Dịp lễ 2/9, tỉnh Đồng Nai sẽ tổ chức các sự kiện như: Triển lãm thành tựu kinh tế - xã hội nhân dịp kỷ niệm 80 năm Ngày Quốc khánh; ngày hội ẩm thực tỉnh Đồng Nai năm 2025 tại Khu Du lịch Bửu Long…