Ngập lụt khiến 3.000 hộ dân ở Lạng Sơn bị ảnh hưởng

Theo thông tin từ UBND tỉnh Lạng Sơn, tính sơ bộ đến trưa 8/10, ngập lụt đã khiến khoảng 3.000 hộ dân bị ảnh hưởng (4 nhà bị sập, 63 nhà bị sạt lở đất, gần 3.000 hộ bị ngập úng từ 30cm đến 2m và cô lập).

Tại các xã như: Yên Bình, Vân Nham, Hữu Lũng, Tuấn Sơn, Cai Kinh, Thất Khê, Tràng Định, Quốc Việt,... xảy ra ngập lụt diện rộng.

Trên 1.000ha hoa màu, 9 cơ sở giáo dục, 153 điểm đường giao thông bị ngập, ảnh hưởng, sạt lở.

Bên cạnh đó ngập lụt cũng gây mất điện diện rộng, mất mạng viễn thông tại các xã Vân Nham, Yên Bình, Tuấn Sơn, Quý Hòa, Thiện Hòa,...

Đặc biệt vào chiều 7/10, đã xảy ra sự cố vỡ đập thuỷ điện Bắc Khê 1 (xã Tân Tiến).

Nhiều nhà dân ở Lạng Sơn bị ngập nghiêm trọng (Ảnh: Beat Lạng Sơn).

Nguyên nhân vỡ đập thủy điện theo nhận định ban đầu do mưa lớn kéo dài lưu lượng nước đỉnh lên đến 1.572m3/s dẫn đến nhà máy bị vỡ một mảng bê tông ở cửa nhận nước, đồng thời bị đổ phòng điều khiển trung tâm và các thiết bị trong phòng, ảnh hưởng đến các thôn: Bắc Khê, Nà Soong và Hợp Lực (xã Tân Tiến).

Ngay trong chiều cùng ngày người dân nằm trong vùng ảnh hưởng đã được di dời đến nơi an toàn.

Thiệt hại ban đầu ước tính khoảng 150 tỷ đồng.

Ngay khi có hiện tượng ngập lụt UBND tỉnh Lạng Sơn đã chỉ đạo các cấp, các ngành, chính quyền địa phương và quân đội đóng trên địa bàn huy động lực lượng hỗ trợ nhân dân khắc phục thiệt hại, ổn định cuộc sống, phát triển sản xuất.

Cấp ủy, chính quyền địa phương đã chủ động 4 tại chỗ triển khai hỗ trợ di dời người và tài sản đến nơi an toàn.

Đối với các tuyến đường giao thông trên địa bàn tỉnh, tại các vị trí đất đá sạt lở taluy dương, đất tràn ra mặt đường, tỉnh Lạng Sơn yêu cầu các đơn vị thực hiện đảm bảo giao thông tạm thời, dọn dẹp đất đá lấp mặt đường để thông tạm thời tối thiểu một làn xe,...