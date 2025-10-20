Vui liên hoan 20/10, nữ tài xế ô tô ở Hà Nội vi phạm nồng độ cồn

Tiếp tục thực hiện chỉ đạo của Thiếu tướng Đỗ Thanh Bình, Cục trưởng Cục CSGT (Bộ Công an) về tăng cường xử lý chuyên đề nồng độ cồn trên các tuyến giao thông trong toàn quốc, ghi nhận của phóng viên Dân trí đêm 19/10, Đội CSGT đường bộ số 6 (Phòng CSGT Hà Nội) lập tổ công tác xử lý vi phạm tại đường Tân Xuân, phường Đông Ngạc (TP Hà Nội).

Cảnh sát cho biết đây là tuyến đường tập trung nhiều quán nhậu, trong ngày cuối tuần nhiều người sử dụng rượu bia và điều khiển phương tiện về nhà gây mất an toàn giao thông và vi phạm luật giao thông.

Trong quá trình làm nhiệm vụ, cán bộ tổ công tác sử dụng thiết bị nghiệp vụ để ghi hình, lấy căn cứ xử lý một cách công khai, minh bạch.

Trong đêm 19/10, tổ công tác đã tiến hành kiểm tra nồng độ cồn với hàng loạt lái xe, trong đó có cả nữ tài xế điều khiển ô tô và xe máy.

Lúc 21h, tổ công tác phát hiện một tài xế ô tô Mazda CX-5 BKS 30L-114.xx đang di chuyển trên đường Tân Xuân bất ngờ đánh lái vào ven đường khi thấy CSGT.

Tiến lại kiểm tra chiếc xe, cảnh sát phát hiện người điều khiển phương tiện là một nữ tài xế tên P.T.L. (trú tại TP Hải Phòng). Qua kiểm tra nồng độ cồn, chị L. vi phạm ở mức 0,081mg/lít khí thở.

Lý giải về vi phạm của mình, chị L. cho biết: "Hôm nay sinh nhật tôi, ngày mai cũng là Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10 nên tối tôi cùng chồng có đi ăn liên hoan. Tôi có sử dụng rượu bia, nhưng nghĩ nhà gần nên sau khi liên hoan đã chở chồng về". Chị L. cho hay bản thân lái xe nhiều năm nhưng hôm nay mới bị cảnh sát xử phạt vi phạm nồng độ cồn.

Với vi phạm nêu trên, chị L. sẽ bị cảnh sát lập biên bản xử phạt 7 triệu đồng và trừ 4 điểm giấy phép lái xe.

Khoảng 10 phút sau, tổ công tác phát hiện anh N.T.H. (SN 1983, trú tại TP Hà Nội) điều khiển ô tô chở cả gia đình đi liên hoan tại một quán nhậu trên đường Tân Xuân về nhà. Qua kiểm tra nồng độ cồn, anh H. vi phạm ở mức 0,203mg/lít khí thở.

"Tối nay tôi đưa cả nhà đi ăn liên hoan chúc mừng ngày 20/10. Do chủ quan nhà gần đây nên tôi trót vi phạm", tài xế H. trình bày với CSGT.

Đại diện tổ công tác cho biết, việc anh H. đã sử dụng rượu bia còn chở cả gia đình là hành vi nguy hiểm, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn và va chạm giao thông. Trong ảnh là cả gia đình anh H. từ trên ô tô đi xuống.

Cũng trong đêm 19/10, tổ công tác còn phát hiện tài xế N.Đ.H. (SN 1977, trú tại TP Hà Nội) điều khiển ô tô tải vi phạm nồng độ cồn ở mức 0,316mg/lít khí thở. Với vi phạm này, anh H. sẽ bị lập biên bản xử phạt 19 triệu đồng, trừ 10 điểm giấy phép lái xe.

Thiếu tá Lê Văn Đông, Tổ trưởng tổ công tác cho biết trong đêm 19/10, Đội CSGT đường bộ số 6 đã lập 7 tổ công tác làm nhiệm vụ kiểm tra nồng độ cồn trên các tuyến địa bàn do đơn vị này quản lý, qua đó đã phát hiện, xử lý hơn 40 trường hợp vi phạm.